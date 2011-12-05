Yağışlı ve soğuk hava geliyor!

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Bu nedenle yarın Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor.Tahminlere göre, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi görülecek. Rüzgar batı bölgelerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtınamsı şekilde esecek.7 Aralık Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz bölgeleri yağışlı olacak. Yağışlar kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Edremit, Ayvalık ve Dikili) kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, gece İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.8 Aralık Perşembe günü, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı, sabah saatlerinde olmak üzere iç Ege, göller yöresi ve Marmara'nın doğusu yağışlı geçecek. Yağışlar; kıyılar ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.9 Aralık Cuma günü doğu bölgelerde devam edecek yağışlara ilave olarak yurt, Karadeniz üzerinden gelecek olan yeni bir soğuk havanın etkisine girecek.Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışlı hava kütlesinin 10 Aralık Cumartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlara neden olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.Hava sıcaklığında yarın önemli bir değişiklik beklenmiyor, ancak 7 Aralık Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerde, 8 ve 9 Aralık günlerinde ülke genelinde hissedilir derecede 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.Yetkililer, vatandaşları rüzgar nedeniyle olabilecek soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.