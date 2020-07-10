"Yağışların fazla olması mantar zehirlenmesi vakalarını artırdı"

Yağışlarla birlikte kırsal alanda üreyen mantarların toplanıp yenilmesi nedeniyle yaşanan zehirlenmelere karşı uzmanlar uyardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden doktor Ayşe Ayyıldız, yağışların çok fazla olmasıyla birlikte mantar zehirlenmesi kaynaklı hasta sayısının arttığına dikkati çekerek her mantarın yenilmemesi gerektiğini söyledi.

En fazla zehirlenme toplanan mantarlardan

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Ayşe Ayyıldız, kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanmamasının da zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. Zehirlenme semptomlarının 2-6 saat içerisinde kendini gösterdiğini aktaran Ayyıldız, “Yağışların çok fazla olması bizim yoğun bakım ünitemizdeki mantar zehirlenmesi kaynaklı hasta sayımıza da yansıdı. Özellikle bu 2 hafta içerisinde çok fazla vaka takip ettik. Mantar zehirlenmeleri, bitki kaynaklı zehirlenmeler içerisinde en sık görülen tip. Bunlardan en fazla olanı da doğada toplanan mantarlar nedeniyle gerçekleşiyor. Nadir olarak da kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanamaması nedenli vakalar görüyoruz ve bu durum, kültür mantarlarının plastik torbalar içerisinde uzun süreli saklanmasından kaynaklanıyor" dedi.

Zehirlenme semptomlarının ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ilerleyen dönemlerde karaciğer yetmezliği ile komaya kadar ilerleyebildiğini belirten Ayyıldız, toplumda mantar tüketimiyle ilgili çok fazla doğru bilinen yanlış olduğunu belirtti.

Ayşe Ayyıldız, "Halk arasında çok önemli olan ve yanlış bilinen durumlar var. Mantarın pişirilerek yenildiği zaman zehirli olmayacağı, yanında yoğurtla tüketildiği zaman zehirli olmayacağı kanıları yanlış. Zehirli mantar her koşulda zehirlidir. Bu sebeple toplanmış mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz, kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanması ve tüketilmesini” dedi.