Taksim'i 'yayalaştıran' alt geçit sular altında

İstanbul'da dün geceden beri etkili olan yağış nedeniyle pek çok araç yollarda kaldı. 30 Ağustos provası nedeniyle ana yolların bazılarının trafiğe de kapanması yağmurla birleşince kent adeta felç oldu. Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında yapılan alt geçit yağmur sularıyla adeta göle dönerken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Gece saatlerinde başlayan yağış sabah Avrupa yakasında da etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle araçlar yollarda kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bu arada İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi'nde bugün yapılacak olan genel prova nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapalı.

Trafiğe kapalı yollar

DHA'da yer alan habere göre, saat 07.00 ile 16.00 arasında trafiğe kapalı olacak yollar şunlar:

-Topkule ve Mahmutbey Köprüsü,

-Vatan Caddesi,

-Oğuzhan Caddesi,

-Millet Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne çıkan bağlantı yolları,

-Topkapı-Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası,

-Mahmutbey Yolu ve Topkule arası,

-Mahmutbey-Aksaray arası, (0-3 Yolu)

-Mahmutbey Köprüsü Habibler Yolu (Sultançiftliği Kavşağı arasında kalan yol)

Alternatif yollar

-D-100 Karayolundan Vatan Caddesine gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergâhını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları,

-E-80 Karayolunu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları,

-Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergâhından Yenikapı - Kumkapı - Sirkeci istikametini kullanmaları,

-Vatan Caddesini kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin Sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa- Çapa- Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri,

-Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı - Aksaray ve Millet Caddesi güzergâhını kullanmaları uygun olacaktır.