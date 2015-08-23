İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul’da Anadolu yakasında gece saatlerinde başlayan yağış sabah Avrupa yakasında da etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini gösteren yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Hafta sonunu Taksim’de geçiren İstanbullular, aniden etkisini gösteren yağmurdan Taksim Metro İstasyonu’na inerek korundu.

İstanbul’da hafta sonu beklenen yağmur etkisini gece saatlerinde gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, seyyar satıcılardan satın aldıkları şemsiye ve yağmurluklar ile yağmurdan korundu. Bazı vatandaşlarda Taksim Metro istasyonu’na sığındı.

Yağış sabah Avrupa yakasında da etkili olmaya başladı. sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.