Hürriyet yazarı Erkan Çelebi, son dönemde yapılan araştırmaların, doymuş yağları akladığını söyledi. Çelebi araştırmaların, doymuş yağların sanılanın aksine insan sağlığını olumsuz etkilemediğini, doymamış yağların da olumlu bir etki yaratmadığı sonucunu ortaya koyduğunu yazdı.

Çelebi, MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül’ün "Zeytinyağından başka yağ kullanmayın'' önerilerine de karşı çıktığını söyleyerek, Yurdagül’ün şu sözlerini aktardı: “Türk halkının tamamen zeytinyağı kullanabilmesi için yılda 1 milyon 600 bin ton ürün gerekiyor. Oysa, Türkiye'nin üretimin 150 -200 bin ton seviyesinde. Sızma zeytinyağı ise ayçiçeği yağı ve margarinin en az dört kat daha pahalı bir fiyattan satılıyor. Ayrıca, bir yandan 'Trans yağ yemeyin, doymuş yağdan kaçının' denilirken, diğer taraftan da tereyağ, kuyruk ve iç yağ gibi hayvansal yağları öneren uzmanlar da bulunuyor.

Erkan Çelebi’nin Hürriyet’te yer alan “Yağda ezber bozuluyor” başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2015) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

Bilim dünyasında son 1.5 yılda gerçekleşen çalışmalar, doymuş yağlar konusunda ezber bozan bulguların ortaya çıkmasına yol açtı. Buna da, toplam 650 bin tüketiciyi kapsayan, 77 farklı araştırmadan elde edilen sonuçlar yol açtı. Bu analizlerden elde edilen ortak sonuçlarda, doymuş yağların insan sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadığı, aynı zamanda doymamış yağların da olumlu etki oluşturmadığı ortaya çıktı.

Bu sonuçlara bir de Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) ile Avrupa Kardiyoloji Birliği'nin (ECU) yaptığı son değerlendirmeler eklenince, tüm dünyada "yağlarda yaşanan savaşlar artık bitiyor mu?" sorusu tartışılmaya başlandı. Bir anda trans yağ içermeyen margarinler, tüm yağ çeşitleri arasında önemli bir alternatif haline dönüştü.

Bu tartışmaları da geçtiğimiz aylarda Time Dergisi'nin konuyu "Yağ üzerinde yapılan savaşa son" başlığıyla kapağına taşımasının ardından, geçtiğimiz 12 Ağustos günkü baskısında British Medicine Journal'in de (The BMJ) doymuş yağların kalp hastalıkları ile ilgisinin olmadığını vurgulayan bir araştırmayı yayınlaması ve Kanada McMaster Üniversitesi'nin son yaptığı meta analizlerin sonucunda, asıl riskin sadeci trans yağ asitlerinden kaynaklandığını ortaya koyması, iyice alevlendirdi.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.