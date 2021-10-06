Yağcıoğlu Apartmanı davası görülmeye başlandı; sanık müteahhit kolon kesildiği için binanın yıkıldığını öne sürdü

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan ve 11 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Yağcıoğlu Apartmanı'yla ilgili açılan dava bugün görülmeye başlandı.

Apartmanın fenni mesulü (yapıyı kamu adına denetlemekle yükümlü kişi) Orhan Ayber ve tutuklu müteahhit Şerafettin Ağar 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan yargılanıyor.

Sanık Ağar, yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, kolon kesildiği için binanın yıkıldığını öne sürdü.

Fenni mesul sanık Ayber ise "Yağcıoğlu Apartmanı, yapıldıktan sonra çeşitli depremler olmasına rağmen binada çatlak bile oluşmadı. Kolon kesme olayından haberdar değilim. Muhtemelen ben istifa ettikten sonra olmuştur. 1999 yılında görevden ayrıldım" diye savunma yaptı.

Duruşmaya katılan depremzedeler ise sanıklar hakkında şikayetlerini yineledi. Depreme eşi ve kayınvalidesiyle yakalanan ve yaralı kurtulduklarını belirten Halit Sarper Keleş, "Daireyi depremden 16 yıl önce satın almıştık. Binanın zemininde su hep vardı. Bodrum kata dolan suların kovalarla atıldığını biliyorum. Bodrum zemininde su olduğundan kömürlüğü kullanamıyorduk" diye konuştu.

Yeşim Keleş de binanın betonunun yumuşak yapıda olduğunu belirterek, "Tablo asmak için duvara çivi çakmaya bile korkuyorduk" dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Şerafettin Ağar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.