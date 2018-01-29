Yağa basıp kaydı, başkaları düşmesin diye 1.5 saat nöbet tuttu

İzmir’in Konak ilçesinde yere dökülen yağa basıp kayan Tureç Kerimi, başkalarının da zarar görmemesi için yaklaşık 1.5 saat olay yerinde bekleyerek diğer vatandaşları uyardı.

Konak’ta, belediye otobüslerinin hareket noktası olan Bahri Baba Parkı'nda otobüsten yere dökülen yağ nedeniyle kayıp düşen Kerimi, 1.5 saat boyunca aynı noktada bekleyerek gelip geçenleri, "Yaklaşmayın yağ var" diye uyardı.

Yaşlı ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede yürüyenlere, "Yaklaşmayın yağ var" diyen Kerimi'nin bu hareketi takdir topladı. Düşmenin etkisiyle telefonu da kırılan Kerimi, otobüs hareket memurunu orada beklemesi için ikna edip, bölgeden ayrıldı.

"Burayı terk edemem, vicdanım el vermiyor"

"Eve giderken havanın da hafif karanlık olması nedeniyle kayıp düştüm. Kolumda ve vücudumun bazı bölgelerinde incinmeler oldu, her yerim yağ içinde kaldı. Telefonum da kırıldı ama Allah'tan kemiklerim kırılmadı” diyen Kerimi, yağ dökülen bölgede beklediği anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde Kerimi'nin, "Kendi canımı geçtim, burada insanların sağlığına bir zarar gelmemesi için bekçilik yapmaya başladım. Burayı terk edemem, vicdanım el vermiyor" diyerek insanları uyardığı ve vatandaşların kendisine teşekkür ettiği görüldü. (DHA)