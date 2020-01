Yağ yakmaya yardımcı 10 besin

T24 - İşte o gıdalar:

KALSİYUM: Kalsiyum açlığı kontrol etmeye yardımcı oluyor. Araştırmalar, kalsiyumu yeterince tüketmeyen kişilerin vücudunda yağ oranının fazla olduğunu gösterdi.

SÜT ÜRÜNLERİ: Kalsiyum kaynağı olan süt ürünleri de yağ yakıcı gıdaların başında geliyor. ABD’de bulunan Tennessee Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, süt ürünlerinin yağ kaybını hızlandırdığı tespit edildi.

ÜZÜM: Özellikle kırmızı üzüm, dut, yerfıstığı ve şarapta bulunan antioksidan özelliği olan resveratrol maddesi, yağ çözücü bir özelliğe sahip.

YAĞ ASİTLERİ: Çoklu doymamış ve tekli doymamış yağ asitleri doymuş yağ asitlerinin yerine tercih edildiğinde kilo kaybı yüzde 10 oranında daha kolay. Çoklu doymamış yağ asitleri mısır özü, ayçiçeği, soya fasülyesi yağıdır. Tekli doymamış yağ asidi ise, zeytin ve kanola yağları, kabuklu yemişler ( fındık, fıstık, ceviz), kabuklu yemiş yağlarında (yer fıstığı ve badem yağları) bulunuyor.

PROTEİN: Arizona State Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, proteinin kilo kaybı sağladığını ortaya koydu. Protein, açlık hissini azaltıyor.

C VİTAMİNİ: 2008’de yapılan araştırmalarda C vitaminini az tüketenlerin vücutlarında daha fazla yağ olduğu bulundu. C ve E vitamini, çinko, magnezyumu az tüketenlerin özellikle karın bölgelerinde yağlanma tespit edildi.

BAL: Şeker yerine doğal tatlandırıcı olarak kullanılan bal, kilo ve yağ kaybına yol açıyor. Antibakteriyel, antivirüs ve mantar önleyici özelliklere sahip olan bal, kan şekerini kontrol ediyor.

KAKAO: Antioksidan içeren kakao, tokluk hissi yaratıyor bu da vücutta az yağ olmasını sağlıyor.

LİFLİ GIDALAR: Marul, domates, ıspanak ve yeşil sebzelerde bulunan lif, tokluk hissini artırdığı için vücutta fazla yağ tutulmasını engelliyor.

SİRKE: Japon bilim insanlarının 2009’da yaptığı araştırmalar sirkenin vücutta yağ birikimini önlediğini ortaya koydu.