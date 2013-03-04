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Sağlık

Yağ, sperm sayısını düşürüyor

Danimarka'da yapılan bir araştırmayla, doymuş yağ içeren yiyecekleri tüketenlerin sperm sayılarında yüzde 41 düşüş olduğu tespit edildi

04 Mart 2013 11:24

Yapılan araştırma, peynir ve et gibi yiyeceklerde bulunan doymuş yağın sperm sayısını düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Danimarkalı erkekler üzerinde yapılan araştırmada, doymuş yağ içeren yiyecekleri tüketenlerin sperm yoğunluğunda yüzde 38, sperm sayılarında ise yüzde 41 düşüş olduğunu belirlendi.

Kopenhag'da bulunan Rigshospitalet hastanesi'nden araştırmayı yürüten Tina Jensen, bu durumun tesadüfi bir sonuç olmadığını ve yapılan diğer araştırmalarda da doymuş yağın birçok soruna neden olduğu ortaya çıktığını söyledi.

2011 yılında Brezilyalı bilim insanlarının araştırmasında, tahıl tüketiminin sperm yoğunluğunu ve hareketliliğini artırdığı, meyvenin de sperm hızını artırdığı keşfedilmişti.

(ntvmsnbc)

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