T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Yabancının Almanya'da ev bulması zor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre kökenlerinden dolayı ev bulmakta en fazla Türk ve Arap erkekleri zorluk çekiyor. Ayrımcılık yapanların başında Münihli ev sahipleri geliyor.

22 Haziran 2017 19:25

Almanya'da yapılan bir araştırma, ev sahiplerinin kiralık konut arayan yabancılara Almanlara göre ayrımcılık yaptıklarını ortaya çıkardı. Bavyera Radyosu'nun yaptırdığı araştırmaya göre, ev sahibinin tercih etmediği yabancıların başında Türk ve Araplar erkekleri geliyor.

‘Spiegel' dergisiyle ortaklaşa yapılan araştırmada hayali kimlikle ve içeriği benzeşen 20 bin arama ilanı verildi. Ev arayanlar için Alman, Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleri kullanıldı.

Başvurulardaki hemen bütün Alman isimliler kiralık evi gezmek için davet edilirken, Türk ve Arap isimleriyle verilen ilanların dörtte biri olumsuz yanıt aldı.

On büyük kenti kapsayan araştırma yabancılara en fazla ayrımcılığın Münih ve Frankfurt'ta yapıldığını gösterdi. Araştırmaya göre Münih'te kiralık konut arayan yabancıların görüşmeye çağrılma ihtimali Almanlarınkinin yarısını ancak buluyor. Yabancı ve Alman kiracılar arasında en ay ayrımcılık yapılan kentlerin ise Magdeburg ve Leipzig olduğu belirlendi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp, kna/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTürkArapMünihliAlmanlaraRadyosuAraplarAlman Türk Arap PolonyalıAlmanMünihFrankfurtAlmanlarınkininMagdeburgLeipzigDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24