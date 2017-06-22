Yabancının Almanya'da ev bulması zor

Almanya'da yapılan bir araştırma, ev sahiplerinin kiralık konut arayan yabancılara Almanlara göre ayrımcılık yaptıklarını ortaya çıkardı. Bavyera Radyosu'nun yaptırdığı araştırmaya göre, ev sahibinin tercih etmediği yabancıların başında Türk ve Araplar erkekleri geliyor.

‘Spiegel' dergisiyle ortaklaşa yapılan araştırmada hayali kimlikle ve içeriği benzeşen 20 bin arama ilanı verildi. Ev arayanlar için Alman, Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleri kullanıldı.

Başvurulardaki hemen bütün Alman isimliler kiralık evi gezmek için davet edilirken, Türk ve Arap isimleriyle verilen ilanların dörtte biri olumsuz yanıt aldı.

On büyük kenti kapsayan araştırma yabancılara en fazla ayrımcılığın Münih ve Frankfurt'ta yapıldığını gösterdi. Araştırmaya göre Münih'te kiralık konut arayan yabancıların görüşmeye çağrılma ihtimali Almanlarınkinin yarısını ancak buluyor. Yabancı ve Alman kiracılar arasında en ay ayrımcılık yapılan kentlerin ise Magdeburg ve Leipzig olduğu belirlendi.

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DW, afp, kna/AG, BK