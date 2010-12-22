-YABANCILAR ANA DİLLERİNDEN TÜRKÇE ÖĞRENEBİLECEK ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Türk Dil Kurumu (TDK), 2011 yılında yabancılara dünyanın neresinde olursa olsun kendi ana dilleri üzerinden Türkçeyi öğretmeyi hedefliyor. Alınan bilgiye göre, yabancılara uzaktan Türkçe eğitimi konusundaki çalışmalarını sürdüren TDK, dünyanın her yerinden insanlara sanal ortamda ücretsiz hizmet vererek Türkçenin dünyada yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. TDK'nın yeni yıldaki dört büyük projesi içinde yer alan ''yabancılara uzaktan Türkçe eğitimi'' çalışması ile ders notlarını hazırlayan kurum, gelecek yıldan itibaren de hazırlanacak yazılıma bu verilerin girişine başlayacak. TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, bu çalışmada amaçlarının, hangi milletten olursa olsun, insanlara ana dilinden Türkçe'yi öğretmek olduğunu belirtti. Akalın, Fransa'da bir Fransız Türkçe öğrenmek istediğinde, başlangıç düzeyleri, bilgiler, sorular Fransızca verilerek Türkçenin öğretilmeye başlanacağını söyledi. TDK Başkanı şu bilgileri verdi: ''Şimdi bunu biz kendimiz için de düşünelim. Mesela, Çince öğrenmek istediğimizde tamamen Çince bir yazılımla biz Çinceyi öğrenemeyiz ama bilgiler, soru uygulaması, tekrarlanması gereken sözcükler, sözcüklerin anlamları kendi dilimizde verilirse o zaman bunu öğrenebiliriz. İşte böyle bir yazılım hazırlama çalışmasını başlatıyoruz. Bu çalışmayla, dünyanın neresinde olursa olsun insanlar çok kolay bir biçimde etkileşimli olarak, görsel, işitsel öğeler kullanılarak, filmlerle, seslendirmelerle Türkçeyi öğrenecek.'' Pof. Dr. Akalın, çalışmanın 2013 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini de söyledi.