Yabancı öğrenciler Almanya’yı terk ediyor

Danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre,
Almanya'da
yaklaşık 300 bin dolayındaki yabancı öğrencinin yüzde 41'i öğrenimi yarıda keserek
ülkesine geri dönüyor. Eğitimlerini tamamlamayı başaranların yaklaşık yüzde 44'ü de
Almanya'da çalışmayı değil, kendi ülkesine dönmeyi tercih ediyor.
Raporu, araştırmanın hazırlanmasına öncülük eden Almanya Bilim Vakfı'nın Genel
Sekreteri Volker Meyer-Guckel Berlin'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna
sundu. Meyer-Guckel rapora ilişkin olarak “Almanya eğitim açısında transit bir ülke.
Yabancı öğrencilere çok fazla yatırım yapıyoruz, fakat onların başarılı bir şekilde
eğitimlerini bitirebilmelerini sağlamak veya
bitirdikten sonra Almanya'da kalmaya teşvik
etmek için çok az şey yapıyoruz” saptamalarında bulundu.
Meyer-Guckel, bu rakamların kaygı verici olduğunu, zira Almanya'da her iki şirketten
biri için yabancı öğrencilerin büyük önem arz ettiğini, bu sayede eleman açığının
kapatılabileceğini belirtti.
“Saygı
göstermek zorundayız”
Alman Akademik Değişim Servisi DAAD ise araştırmanın sonuçlarına daha olumlu
yaklaştı. DAAD Başkanı Margret Wintermantel, “Yabancı öğrencilerin bir Alman
üniversitesindeki eğitimlerinden sonra Almanya'da kalmaları veya vasıflı eleman olarak
kendi ülkelerine dönmeleri kişisel bir karardır, buna saygı göstermek zorundayız.
Almanya her iki durumdan da fayda sağlamaktadır”
dedi.
Almanya'dan
kendi ülkelerine dönen öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilerde aracı rol
oynadığını belirten Wintermantel, “Dilimizi konuşan, Alman şirketlerde çalışan bu
kişiler uzun dönemli ilişkiler kurulmasını sağlıyor” dedi.
Federal İstatistik Dairesi'nin
verilerine göre, 2014/15 eğitim döneminde Alman
yüksekokullarında kayıtlı yabancı öğrenci sayısı 320 bin dolayında. 2020 yılı için
konulan hedef ise 350 bin. İstatistiklere göre, 2104 yılında hiç olmadığı kadar yüksek
sayıda, 107 bin yabancı öğrenci Almanya'da üniversiteye başladı.