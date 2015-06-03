Yabancı öğrenciler Almanya’yı terk ediyor

Danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre,

Almanya'da

yaklaşık 300 bin dolayındaki yabancı öğrencinin yüzde 41'i öğrenimi yarıda keserek

ülkesine geri dönüyor. Eğitimlerini tamamlamayı başaranların yaklaşık yüzde 44'ü de

Almanya'da çalışmayı değil, kendi ülkesine dönmeyi tercih ediyor.

Raporu, araştırmanın hazırlanmasına öncülük eden Almanya Bilim Vakfı'nın Genel

Sekreteri Volker Meyer-Guckel Berlin'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna

sundu. Meyer-Guckel rapora ilişkin olarak “Almanya eğitim açısında transit bir ülke.

Yabancı öğrencilere çok fazla yatırım yapıyoruz, fakat onların başarılı bir şekilde

eğitimlerini bitirebilmelerini sağlamak veya

bitirdikten sonra Almanya'da kalmaya teşvik

etmek için çok az şey yapıyoruz” saptamalarında bulundu.

Meyer-Guckel, bu rakamların kaygı verici olduğunu, zira Almanya'da her iki şirketten

biri için yabancı öğrencilerin büyük önem arz ettiğini, bu sayede eleman açığının

kapatılabileceğini belirtti.

“Saygı

göstermek zorundayız”

Alman Akademik Değişim Servisi DAAD ise araştırmanın sonuçlarına daha olumlu

yaklaştı. DAAD Başkanı Margret Wintermantel, “Yabancı öğrencilerin bir Alman

üniversitesindeki eğitimlerinden sonra Almanya'da kalmaları veya vasıflı eleman olarak

kendi ülkelerine dönmeleri kişisel bir karardır, buna saygı göstermek zorundayız.

Almanya her iki durumdan da fayda sağlamaktadır”

dedi.

Almanya'dan

kendi ülkelerine dönen öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilerde aracı rol

oynadığını belirten Wintermantel, “Dilimizi konuşan, Alman şirketlerde çalışan bu

kişiler uzun dönemli ilişkiler kurulmasını sağlıyor” dedi.

Federal İstatistik Dairesi'nin

verilerine göre, 2014/15 eğitim döneminde Alman

yüksekokullarında kayıtlı yabancı öğrenci sayısı 320 bin dolayında. 2020 yılı için

konulan hedef ise 350 bin. İstatistiklere göre, 2104 yılında hiç olmadığı kadar yüksek

sayıda, 107 bin yabancı öğrenci Almanya'da üniversiteye başladı.

