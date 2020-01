Yabancı lise mezunlarının yarısı yurt dışındaki üniversitelere başvurdu

Yurt dışında eğitim görmek için gitmek isteyen öğrencilerin oranı geçen seneye göre yüzde 30 oranında arttı. Yurtdışındaki kimi üniversitelere girebilmek için açılan sınavlara hazırlık kurslarına devam eden öğrenci sayısı üçe katlandı. Yabancı liselerin mezunlarının yaklaşık yarısı yurtdışındaki üniversitelere başvurdu. Bu konu ile hakkında konuşan Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Aslıhan Özenç yurtdışındaki okullara isteğin artmasına yönelik istatistik verileri sıraladı.

Eğitim için yurtdışına gitmek isteyen gençlerin oranı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 30 oranında arttı. Aileler çocuklarını lise düzeyinde yurtdışına yollamak için seçenek arıyor. ABD geçen yıllara göre daha az talep görürken, Kanada ve Almanya üniversite öğrenimi için en çok istenen ülkeler. Örneğin, Kanada’daki bir üniversiteye önceki yıllarda ortalama 100 Türk öğrenci başvururken, bu sayı bu yıl 800’e çıkmış. Almanya’daki üniversitelere başvuru sayısı da üçe katlanmış. Her okul türünde yurtdışına gitmek isteyen öğrenci var ama ülkenin en yüksek puanla girilen liselerin mezunlarının yükseköğrenim için başka ülkeleri tercih etmesi, geleceğe yönelik kaygıları artırıyor. Özel yabancı liselerde okuyan her iki öğrenciden biri yurtdışındaki üniversitelere başvurdu. Her yıl yarıdan çoğu Türkiye’deki üniversiteleri tercih eden İstanbul Erkek Lisesi mezunları bu yıl daha çok Almanya ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde okumak üzere harekete geçti. Yurtdışındaki kimi üniversitelere girebilmek için açılan sınavlara hazırlık kurslarına devam eden öğrenci sayısı üçe katlandı.

Kanada yıldız oldu

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Aslıhan Özenç, yurtdışındaki okullara isteğin artmasına yönelik istatistik verileri şöyle sıraladı: “Genel olarak üniversite seviyesinde yerleştirme yapan bütün danışmanlık kurumları ve lise danışmanları yurtdışına giden öğrenci sayısının arttığını belirtiyor. Verilen yüzdelere bakılır ise ortalama da yüzde 30 gibi bir oran vermek gerçekçi olur. Ancak bu artış geçen yıllardaki gibi Amerika yoğunluklu değil, tam tersine Amerika’ya giden öğrenci sayısı artış göstermediği gibi yüksek eğitim gideri olan üniversitelerde yüzde 50’ lere yakın düşmüş. Amerika’nın iddialı ve pahalı üniversitelerine başvurudaki düşüş, doların yüksek olması ve bu üniversitelere girebilecek öğrencilerin başka üniversitelerde burslu yerleştirmeleri kabul etmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Asıl büyük artış Kanada ve Almanya başvurularında görünüyor Kanada’nın en iddialı üniversiteleri ile yaptığımız görüşmeler gösteriyor ki başvurular, geçen yıla göre 100’lerden 800’lere kadar artmış. Kanada, hem Fransızca hem İngilizce eğitim alınabilen ve çok yüksek kalitede eğitim alınabilen bir ülke ol- Yurtdışına kaçış Ülkenin en parlak gençleri yurtdışına gitmenin yollarını arıyor. Yabancı liselerin mezunlarının yaklaşık yarısı yurtdışındaki üniversitelere başvurdu ması, öğrenciler için eğitim ve eğitim sonrası fırsatları, Kanada Doları’nın düşüklüğü nedenleri ile bu yılın Amerika kıtasındaki yıldızı oldu.

Almanya’ya büyük talep

Almanya’da da başvurular, Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) verilerine göre üçe katlanmış. Bunun sebebi de kaliteli ve daha ekonomik eğitim. Almanya’da, Almanca bilmeyen öğrenciler bir yıl kadar Almanca öğrendikten sonra devlet üniversitelerinde sadece harç bedeli ödeyerek ücretsiz eğitim görebiliyorlar. İngiltere’de ise lisans başvurularında üniversitelerin verdikleri bilgilere göre yüzde 15 kadar bir artış var geçen yıla oranla. İtalya aynı şekilde başvuruların üçe katlandığı ülkelerden. Her geçen yıl daha çok alanda İngilizce eğitim açan ve dünya sıralamasında üst seviyelerde bulunan üniversiteleri ile İtalya, Türkiye’den giden öğrencilerin daha ekonomik ve kaliteli eğitim için sanat ve idari bilimlerde tercih ettiği ülkelerden biri. İsveç gibi kuzey ülkelere olan ilgi de ikiye katlanmış durumda. Yine ekonomik ve kaliteli eğitim alternatifi ve gençlerin okurken çalışabilme fırsatları bu artışın sebebi. Polonya, Macaristan başvuruları da geçen yıla göre İngilizce eğitim ve maliyet avantajları nedeni ile artmış durumda. Son yıllarda Çek Cumhuriyeti’nde eğitime olan ilgi de arttı. “

Öğrenciye daha cazip

Öğrencilerin, “kaliteli eğitimi nerde ucuza alırız ve sınav stresi olmadan üniversite eğitimimize geçebiliriz” diye araştırma yaptıklarını belirten Özenç, “Bu araştırmalar sonucunda iki yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanmak için dershane maliyeti ve ardından da sınav sonucuna göre yerleştirme riskli geliyor. Garantili, düşük maliyetli, sınav stressiz alternatifler yurtdışını gençler için daha da cazip hale getiriyor’’ dedi. Özenç, lise seviyesinde alternatifler arayarak çocuklarını yurtdışına göndermek isteyen ailelerin sayısının arttığını, SAT ACT gibi uluslararası sınavlara hazırlık kurslarındaki öğrenci sayısının üçe katlandığını söyledi. Bu sınavlar sayesinde burs da alınabildiği için daha erken hazırlanılmaya başlandığına dikkat çeken Aslıhan Özenç, “TOEFL, IELTS sınav hazırlık öğrencilerimizin sayısı da 3 katından fazla bu sene. Bu da gösteriyor ki gelecek sene de yurtdışına gitmeyi planlayan öğrenci sayıları fazla olacak’’ diye konuştu.

İsveç yüzde 60

İsveç İstanbul Konsolosluğu yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu ülkedeki üniversitelere başvuru, yüzde 60 oranında artmış. Bu ilginin en büyük nedenlerinden birinin İsveç’in, insan haklarına, çocuk haklarına, kadın haklarına en çok değer veren ülkelerden biri olduğunu belirten Konsolosluk yetkilileri, “Ayrımcılığın olmadığı bir ülkede çok rahat bir öğrencilik hayatı sürdüme şansı var. İsveç, öğrenciyken çalışma hakkı veriyor ve saat sınırlaması yok. Burs olanakları da çok ve İsveç için önemli olan kaliteli öğrenci. Eğitim ezbere değil yaratıcılık üzerine’’ dediler.

Mezunlar kalmak istemiyor

-Fransız okulları: Her iki öğrenciden biri başvurdu. Yani başvuru oranı yüzde 50’ye yakın. Bu okulların mezunlarında, sadece Fransa’daki üniversitelere değil, ABD, İngiltere ve Kanada’ya başvuru sayısında da artış gözlendi.

-SEV Liseleri: Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji ve İzmir Amerikan Koleji’nde her sene mezunların üçte biri yurtdışına üniversitede okumaya gidiyor. Bu yıl da rakamın önceki yıllardaki gibi olacağı tahmin ediliyor.

-Robert Koleji: Mezunlarının da yaklaşık yarısı yurtdışındaki üniversitelere başvurdu. Kaç öğrencinin başvuruda bulundukları üniversitelere kabul edileceği henüz belli değil.

-Alman Lisesi: Mezunların yaklaşık yarısı yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim görecek.