'Yabancı gelin'ler en çok hangi ülkeden geliyor?

Resmi kayıtlara göre 43 ülkeden 12 bin 393 yerleşik yabancının yaşadığı Antalya'nın Alanya ilçesinde 2014 yılında 314 yabancı kadın, Türk erkeklerle evlilik yaptı. Bunlardan 67’si Rus, 56’sı Alman, 22’si Ukraynalıydı. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen yabancılar da Türk erkekleriyle evlenerek yuva kurdu.

DHA’da yer alan habere göre, Alanya'da geçen yıl evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 2013'te Almanya'nın ardından 2'nci sırada yer alan Rus gelinler, 2014'de ilk sırada yer aldı. 67 evliliğin yapıldığı Rusya en çok gelin alınan ülke olurken, Almanya 56 gelinle 2'nci, Ukrayna ise 22 gelinle 3'üncü sırada yer aldı.

39 ülkeden gelin aldık

Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinler Rus, Alman ve Ukraynalı kadınlarla sınırlı kalmadı. Finlandiya'dan Tunus'a, Norveç'ten İngiltere'ye kadar 39 ülke vatandaşı Türk erkeklerle nikah masasına oturdu. Alanya'da 2013'te 154, 2012'de ise 198 yabancı kadın, Türklerle evlenmişti.

Olumsuz imaj silindi

Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Anjelika Anzhela, Türkiye'de yerleşik yaşayan Ruslar sayesinde, Rus kadınların olumsuz imajının silindiğini söyledi. Türkler'in Rusları daha iyi tanımaya başladığını belirten Anzhela, "Bunun sonucunda hem tatil yapan, hem de yerleşik yaşayan Ruslar ile Türkler evlenerek yuva kurmaya başladı" dedi.

Yuva kurmaya hakları var

Rus kadınların Türk erkeklerle yaptığı evliliklerin artmasının, özellikle Antalya ve çevresinde çok fazla yerleşik Rus'un yaşamasından kaynaklandığını aktaran Anzhela, "Daha önce Almanlar ilk sıradaydı. Şimdi Ruslar ilk sırada yer alıyor. Buraya yerleşen genç veya yaşlı bekar kadınların yuva kurmaya doğal olarak hakkı var. Burada rahat bir hayat süreceğine inananlar evlilik kararı alıyor" diye konuştu.