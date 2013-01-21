Yabancı dile anaokulundan başlanabilir mi?

Hildesheim Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Kristin Kersten'e göre, yabancı dil eğitimine anaokulundan başlanabilir. Küçük yaştaki çocukların yabancı dil öğrenirken zorlanmazken, anaokulundan ilkokula geçişin yabancı dil konusunda yapılandırılması gerekir.

Alman basın ajansı DPA'ya konuşan Kersten, yabancı dil eğitimine anaokulundan başlamanın küçük çocukların yapabileceğinden fazlasını istemek anlamına gelmediğini, başarının kullanılan yönteme bağlı olduğunu söyledi.

Yapısal geçişin ilkokul sonrası eğitim sürecinde de devam etmesinin gerektiğini belirten Kersten, bazı çocukların diğerlerine oranla daha fazla İngilizce bilgisiyle ilkokula başlamasının da sorun teşkil etmediğini söyledi. Kersten iyi dil bilgisine sahip olmayan çocukların uygulanan programlarla arayı kapattığını ifade etti.

Öte yandan araştırmalar, birden çok dil konuşarak büyüyen çocukların okulda yeni bir daha öğrenirken zorlanmadıklarını gösteriyor.

(Deutsche Welle Türkçe)