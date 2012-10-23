Yabancı basın CPJ raporunu değerlendirdi

İngiltere'nin Financial Times gazetesi ile ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Krizi" raporuna ilişkin yorum yaptı. Financial Times, rapora ilişkin “Türkiye’nin en karanlık ve önemli meselelerinden biri" yorumunu yaparken Wall Street Journal da raporu, “Bir başka ay, Türkiye’de basın özgürlüğü konusunu kınayan bir başka rapor” yorumunu yaptı.



FT: Rapor Türk Hükümeti'nin iddialarını yalanlıyor



İngiliz ve ABD basınında destek verdiği raporda, İngiliz Financial Times gazetesi, raporun Türk hükümetinin tutuklu olan gazetecilerden sadece bir kaçının yasal olarak gazeteci olduğu ve tutuklamaların gazetecilik mesleğinden kaynaklanmadığı iddialarını doğrudan yalanlandığını söyledi. FT, tutuklu gazetecileri "Türkiye'nin en karanlık ve derin meselelerinden biri" olarak değerlendirdi. Haberinde bazı protestolara rağmen meselenin açık bir etkiye sahip olduğuna vurgu yapan FT, yabancı bir diplomatın, “Bir yıl önce Türkiye, dinamik ekonomisi ve dünyada yükselen rolüyle BRİC ülkesi olarak ünlenmişken bugün, Türkiye’nin imajının, büyük bir Suriye belası ve çok sayıda gazetecinin kilit altında olduğu bir ülke olduğu” yorumuna da yer verdi.



WSJ: Kınayan bir başka rapor



ABD'nin Wall Street Journal gazeteside CPJ'nin raporunda Türkiye’yi basın özgürlüğü anlamında “yerden yere vurduğunu” belirtti. WSJ haberinde Türk hükümetinin rapora hemen bir yanıt vermediğini de ekleyerek, “Ancak Türk yetkililer, geçmişteki benzer suçlamaları abartılı olduğu için reddetmişti” diye yazdı.