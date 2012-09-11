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Dünya

‘Türkiye basın özgürlüğü ihlallerinde dünya şampiyonu’

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi 'Türkiye basın özgürlüğü ihlallerinde dünya şampiyonu' dedi

11 Eylül 2012 17:33

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi, Türkiye’de basın özgürlüğünü irdeleyen bir makale kaleme aldı.

“Türkiye’de iki tip gazeteciden bahsediliyor; biri hapiste yatarken diğeri Başbakan’ın kucağında oturuyor” sözleriyle başlayan makalenin manşeti de “Türkiye basın özgürlüğü ihlallerinde dünya şampiyonu” şeklinde.

Gazete, yüzlerce gazetecisini hapse atan Türkiye’nin Çin hatta İran’dan bile geride olduğunu hatırlatarak bunun üzücü bir şampiyonluk olduğunun altını çiziyor.

Özgür Gündem ve Dicle Haber Ajansı genel yayın yönetmenleri Ziya Çiçekçi ve Fatma Koçak ile Kürt meselesiyle ilgili haber yapan çok sayıda gazetecinin tutuklanma serüvenlerini anlatan gazete, avukat Eren Keskin’in “Gazetelerin durumu eskiye oranla düzeldi. Gazeteciliği hakkıyla yapanlar artık öldürülmüyor sadece tutuklanıyor. Ama ben hayatımda bu kadar gülünç iddianameler okumamıştım” sözlerine yer veriyor. 

Gazete, kendisi de yargılanan yayıncı Ragıp Zarakoğlu’nun görüşlerine de başvurmuş.

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