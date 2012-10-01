'AKP, basın özgürlüğünü ve demokrasiyi hiçe saydı'

AKP Kongresi'ne alınmayan Cumhuriyet gazetesi bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Cumhuriyet gazetesi, iktidar partisi AKP’nin kongresine alınmadı. Bu olay göstermiştir ki, siyasi partileri, demokratik bir toplumda anayasal ve yasal bir kurum değil de, babalarının malı, çiftliği olarak gören zihniyet sahipleri artık anayasa ve yasaları da açıkça çiğniyor" denildi. AKP'nin demokrasiyi ve basın özgürlüğünü çiğnediği vurgulanan bildiride "Anayasaya ve kanunlara tabi olmayan, bu düzenlemeleri hiçe sayan bir kuruluş, anayasal bir kuruluş olamaz" denilerek tepki gösterildi.

Cumhuriyet gazetesi bir bildiri yayımlayarak AKP'nin kongreye akreditasyon vermemesini eleştirdi.

Cumhuriyet'in ana sayfasında yer alan bildiride, "Cumhuriyet gazetesi, iktidar partisi AKP’nin kongresine alınmadı. Bu olay göstermiştir ki, siyasi partileri, demokratik bir toplumda anayasal ve yasal bir kurum değil de, babalarının malı, çiftliği olarak gören zihniyet sahipleri artık anayasa ve yasaları da açıkça çiğniyor" denildi.

AKP'nin demokrasi ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilen bildiride "Anayasaya ve kanunlara tabi olmayan, bu düzenlemeleri hiçe sayan bir kuruluş, anayasal bir kuruluş olamaz. İşte iktidar sahiplerinin basın özgürlüğü anlayışı... İşte demokrasi anlayışları..." yorumu yapıldı.