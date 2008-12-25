Yabancı bağışa geldi Kızılay'ı 'kan tuttu'

Türkiye'ye yerleşen İngilizlerin kan bağışı kabul edilmedi. Mevzuatta netlik olmadığını belirten Kızılay yetkilileri, "Bağış formları Türkçe. Ayrıca İngiltere'de deli dana var" dedi.



Sabah gazetesinin haberine göre; Ramazan ayı ve ardından gelen uzun bayram tatilleri stokları eritirken, Kızılay'ın, kan ve organ bağışı konusundaki duyarlılığıyla tanınan yabancıların kan bağışını kabul etmediği ortaya çıktı.



Ev alıp Aydın'ın Didim ilçesine yerleşen İngilizlerden bir grup, sağlık kontrolleri için Aydın'a geldiklerinde, topluca kan bağışında bulunmak isteyince, Kızılay Kan Merkezi'nde "Sizin kanınızı alamayız" yanıtıyla karşılaştı. Aydın'ın yanı sıra, Fethiye, Marmaris, Bodrum gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerine sahip Muğla'daki kan bağışlarını da toplayan Aydın Kızılay Kan Merkezi'nin, burada da yabancıların kan bağışlarını kabul etmediği öğrenildi.



Uygulamaya tepki gösteren Didim Yabancılar Derneği Başkanı Carole Fascione, yabancıların Türkiye'de kan bağışında bulunamamasını "Çağdışı" diye nitelendirdi. Didim'de geçtiğimiz ay beyin ölümü gerçekleşen Pat Salmon isimli bir İngiliz vatandaşının organlarının bağışlanarak Türk hastalara nakledildiğini hatırlatan Fascione, "Organda sorun olmuyor da, İngilizler kan bağışlamak istediğinde neden alınmıyor" dedi.



‘Geri çevirdiğimizde yüreğimiz sızlıyor’



Kızılay Kan Merkezi Aydın Şube Müdürü Dr. Rıdvan Şenol kan bağışı formlarının sadece Türkçe olduğunu söyleyerek, "Bu formların tüm ayrıntılarıyla ve doğru bilgilerle doldurulması gerekiyor. Yabancılar da formları doldurmada sıkıntı çekiyor" dedi.



Konunun sadece Kızılay'la ilgili olmadığını ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir karar alması gerektiğini belirten Şenol, "Ege Bölgesi'nde yabancı uyruklu sayısının artması bizim de dikkatimizden kaçmıyor. Konuyu asıl çözecek olan Kızılay Genel Merkezi ve Sağlık Bakanlığı'dır. Didim'de yaşayan ve kan bağışlamaya gelen İngilizleri geri çevirdiğimizde yüreğimiz sızlıyor. Bu aslında bir prosedürden ibaret. Form sorunu çözülebilirse, yabancılardan da bağış kabul edilebilir. Ayrıca İngiltere'de çıkan deli dana hastalığı da İngilizlerden kan almamızı engelliyor. Çünkü bu hastalığın mikrobu 10 yıla varan bir risk dönemi içeriyor. Bu nedenle Türkiye'de 10 yılını doldurmamış olan İngilizlerden kan almama taraftarıyız" dedi.



Aydın Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Gülşen Dilek de bağış formunun Türkçe olmasının yanı sıra, yabancı ülkelere sürekli giriş çıkış yapanların risk taşıdıkları için kanlarının alınmasının çok uygun görülmediğini söyledi.



‘Yabancılar riskli’



Kızılay Kan Hizmetleri Müdürü Dr. Armağan Aksoy, yabancılardan kan alımı konusunda mevzuatta net bir şey olmadığını söyleyerek, "2007'de yürürlüğe giren Kan ve Kan Ürünleri Yasası'na bağlı yeni bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmeliğe bağlı bir rehber hazırlanıyor. Bu rehberde kimlerden kan alınacağı belirtilecek ve deklare edilecek. Gerekli tüm testleri yapmamıza rağmen, kan yoluyla hastalık bulaşabilir ve bu sonradan ortaya çıkabilir. Kan bağışlayan bir kişinin kaydının 30 yıl tutulması gerekiyor. Bağışçının takibini ancak T.C. kimlik numarasıyla yapabiliyoruz. Bu riskleri almak istemiyoruz ve o nedenle yabancılardan alamıyoruz" dedi.



Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Haluk Uyanık, yabancılardan dil sorunu ve doldurulacak form nedeniyle kan alamadıklarını, ancak Antalya'daki yabancılardan, son 1 yılda yurtdışına çıkmamış olma koşuluyla kan aldıklarını söyledi

