Yabanarılarına gün doğdu



Almanya'daki sıcak ve kuru hava insanlar kadar yabanarılarını da memnun etti. Yabanarısı akınının sonbahara kadar süreceğini söyleyen uzmanlara göre, açıkta pasta ve dondurma gibi şekerli ürün yiyenlerin son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Alman Doğal Hayatı Koruma Federasyonu (NABU) uzmanlarından Julian Heiermann ağustos sıcakları kadar ilkbaharın ılıman geçmesi, kış mevsiminin ise kısa sürmesinin de yabanarılarının çoğalmasına yaradığını söylüyor.

Bereketli bir yıl geçirmekte olan yabanarılarının yavrularını besleyebilmek için bol proteinli yeme ihtiyaç duyduklarını ve kuluçka döneminin geride kaldığını ifade eden Heiermann yavrularını uçuran yabanarılarının şimdi kendileri için bol kalori ihtiva eden yiyecekleri gözüne kestirdiğini hatırlatıyor. Limonata, meyveli pasta ve dondurma yabanarısına mıknatıs etkisi yapıyor. NABU yabanarısının bütün Almanya'ya yayıldığını, öncelikle de kuru ve sıcak havanın hakim olduğu güney bölgeleri tercih ettiğini saptamış. Ancak şu haftalarda yabanarısının Hamburg'da bile kendisini iyi hissedebileceği hava koşullarının hüküm sürdüğünü belirten NABU uzmanı Heiermann, “yabanarısının insanla işi olmaz, mutlakla kavgaya tutuşmak istemez. Onun tek derdi gıda alabilmektir”, diyor.

Almanya'da rastlanan sekiz yabanarısı türünden sadece ikisinin agresif olduğu, diğerlerinin tıpkı balarısı gibi çiçeklerden nektar aldığı biliniyor Yabanarısı sokmasının acı verici ancak tehlikeli olmadığını bu yaz birçok Alman tecrübe etti. Balarısı gibi yabanarısı türlerinin yarısının da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden NABU uzmanı Heiermann sözlerini şöyle sürdürüyor: “Fırın, pastane ve dondurmacılar birkaç hafta daha müşteriden fazla yabanarısına hizmet edecek. Arılar çekilince yaz mevsimi de sona erecek.” Yabanarısının bir özelliği de soktuktan sonra ölmemesi. Yabanarısı soktuktan sonra iğnesini içine çekebiliyor ve ‘yeniden görüşmek üzere' uçup gidebiliyor.