T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Yaban hayvanları ihale konusu olamaz! İhaleyi durdurun, katliama son verin!'

'İhalenin durdurulmasını ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında bırakılmalarını talep ediyoruz'

02 Mayıs 2015 02:17

Birçok ilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaban hayvanlarının avlanması iznine yönelik ihalelerin iptali ve avlanmaların önlenmesi için imza kampanyası başlatıldı. Genel Müdürlüğün avlanma hakkını sattığı yaban hayvanları arasında, birçok ilde ayı, kızıl geyik, yaban keçisi, ceylan bulunuyordu.

Change.org üzerinden Aslı Yanardağ adlı vatandaş tarafından başlatılan kampanyada, mail yoluyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve bakanlığa gönderilen dilekçelerle, "Av Turizmi katliamdır! İhaleyi durdurun ve katliama son verin" çağrısı yapıldı.

İhalelerin iptali istenen imza kampanyasıyla ilgili talep şöyle:

“Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce birçok ilde ‘av turizmi’ adı altında yaban hayvanlarının avlanması için ihale ilanları yayımlanmıştır. Belirlenen tarihler arasında 10 bin + KDV ödeyenler ayı, 6 bin lira + KDV ödeyenler de yaban keçisi vurabilecektir. İhaleler sonucu Türkiye’nin birçok ilinde 15 ayı, 109 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi avlanacağı açıklanmış ve 21 ilde avlanacak yaban keçisi, yaban koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, ceylan ve melez yaban keçisi sayısı henüz belirtilmemiştir. Yaban hayvanlarının ‘hayatlarını’ ihale konusu haline getirmek ve bu masum hayvanların ölülerinden para kazanmak insanlıkla ve vicdanla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. İsminin içinde ‘Doğa Koruma’ ibaresi geçen bir kurumun, doğanın çok önemli bir parçası olan yaban hayvanlarını katletmesi, üstelik bundan gelir elde etmesi akıl dışı bir davranıştır. İhalenin durdurulmasını ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında bırakılmalarını talep ediyoruz.”

change.org üzerindeki imza kampanyasına buraya tıklayarak ulaşılabiliyor.

ETİKETLER

yaban keçisiavcılıkorman ve su işleri bakanlığıimza kampanyası

İlgili Haberler

Av turizmi: Ver parayı, vur keçiyi

Açılan ihaleler sonucunda, soyu tükenme tehlikesi altında bulunan birçok vahşi hayvan için av izni verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24