Av turizmi: Ver parayı, vur keçiyi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlüklerince yapılacak ve yapılan ihaleler sonucu Türkiye'nin birçok ilinde 15 ayı, 109 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi avlanacağı açıklandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlükleri tarafından, "av turizmi" adı altında ihaleye çıkarılan yaban hayvanlarının arasında, ayı, yaban keçisi, yaban koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, ceylan ve melez yaban keçisi bulunuyor.

Bazıları yapılan ve bazıları da yapılacak ihalelerde belirtilen rakamlara göre 15 ayı, 109 yaban keçisi, 4 çengel boynuzlu dağ keçisi avlanacak. Ancak ihale duyurularına göre 21 ilde avlanacak yaban keçisi, yaban koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, ceylan ve melez yaban keçisi sayısı belirtilmedi.

Av yerlerine göre fiyatlar değişiyor

Yapılan ihalelerde, 4 ilde toplam 15 ayı da avlanması için ihaleye çıkarıldı. Sinop, Zonguldak, Kastamonu ve Gümüşhane'de avlanabilecek olan ayıların her biri için, KDV hariç 10 bin TL muhammen bedel üzerinden ihale yapıldı.

Beş ayrı ilde toplam 70 yaban keçisi için düzenlenen av ihalesinde de, bölgelere göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Datça'daki 4 yaban keçisi, her biri 5 bin 500 TL'den, Köyceğiz'deki 20 yaban keçisiyse her biri 6 bin TL muhammen bedel üzerinden ihale edilecek. Sivas'taki 3 yaban keçişi için keçi başına belirlenen bedel ise 6 bin 500 TL.

Bölge müdürlüklerince ayrı ayrı olarak ihaleye çıkarılan yaban hayvanları için bazı müdürlükler sayı da vermedi. Sadece ihale tarihlerini açıklayan bölge müdürlüklerinden bazıları, avlanacak hayvan sayısının ilerleyen tarihlerde duyurulacağını belirtti.

İhaleyle satışa çıkarılan yabani hayvanların bir kısmı, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına alınan yaban hayvanları listesinde yer alıyor. Bu hayvanların avlanmasının yasak olduğu belirtilen kısımda, parantez için "av turizmi dışında" ifadesi yer alıyor.