T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaban domuzu hastanenin acil servisine daldı

Hastaneden çıkan domuzu belediye ekipleri bir okulun bahçesinde yakalayıp, hayvan barınağına götürdü

05 Mayıs 2017 17:48

Konya’da kent merkezine inen yaban domuzu, özel bir hastanenin acil servis camını kırıp içeriye girdi.

Kısa süre sonra açık kapıdan çıkan domuzu belediye ekipleri bir okulun bahçesinde yakaladı. Vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi’ne gelen yaban domuzu, burada bulunan bir özel hastanenin acil servisinin camını kırıp içeri girdi. Domuzu gören vatandaşlarda hastanenin içine kaçtı. Kısa süre sonra açık olan kapıdan dışarıya çıkan domuz, hızla uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastaneden çıkan domuzu belediye ekipleri bir okulun bahçesinde yakalayıp, hayvan barınağına götürdü.

ETİKETLER

yaban domuzuKonyahastaneye daldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24