T24 LogoT24 Logo
Politika

"Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız" diyen Kartacalı Hannibal, CHP'ye ilham oldu

"'Kılıçdaroğlu'nu kimse dinlemesin' bu arayış içindeler"

13 Şubat 2017 09:20

Referandum öncesi özel radyo ve televizyonlar için YSK ilkelerine uyma şartının kaldırılmasının ardından CHP, Kartacalı Hannibal’ın "Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız" sözünden yola çıkarak, alternatif yöntemlere yöneldi. CHP’lilerin yüz yüze iletişimi gerektiren 'canvassing' tekniği ile seçmeni ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP, geçen hafta Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan ortak toplantıda referandumda izlenecek yolu belirledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün kurmaylarıyla bir araya geleceği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da kampanyanın detayları değerlendirilecek. CHP’nin yürüteceği kampanya belirlenirken en çok tartışılan konu, gazete, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarının etkili olarak kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soru işaretleri oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilkeleri uyarınca özel radyo ve televizyonların siyasi partilere eşit söz hakkı tanıması zorunluluğunun geçen hafta 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırılması PM’de, “Peki biz sesimizi nasıl duyuracağız” sorularına neden oldu.

"Yeni engeller getiriyorlar"

CHP Lideri, "'Kılıçdaroğlu’nu kimse dinlemesin’; bu arayış içindeler. Son KHK ile havuz medyasına ceza yazılmasın diye ‘eşitlik ilkesini’ de kaldırdılar. Çünkü bizim konuşmalarımıza mecburen yer vereceklerdi, şimdi onu da kaldırdılar. Adil bir referandumun önüne yeni engeller getiriyorlar. Bir TRT kalıyor ki, zaten tamamen hükümetin kontrolü altında” dedi. Kılıçdaroğlu, partililere Kartacalı ünlü komutan Hannibal’ın “Ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız” sözünü anımsatarak “Bu tablo karşısında umutsuz olmayın” dedi ve izlenecek yöntemleri tek tek sıraladı.

Partililerin “Seçmene nasıl ulaşacağız?” sorusuna “gezerek” diye yanıt veren Kılıçdaroğlu, partililerden, kapı kapı dolaşarak ve seçmenlerle yüz yüze iletişimi gerektiren ‘canvassing’ tekniğini kullanarak vatandaşları ikna etmelerini istedi. Kılıçdaroğlu ve kurmayları mitinglerden çok il ve ilçelerde kanaat önderleriyle bir araya gelip sorularını yanıtlayacak.

İlham kaynağı

Hannibal, MÖ 247 ile MÖ 183 yılları arasında yaşamış Kartacalı politikacı ve general. En büyük askeri dehalardan biri olarak tanınıyor. Askeri tarihçi Theodore Ayrault Dodge, Hannibal’ı ‘stratejinin babası’ olarak nitelendirir. Roma’nın en büyük düşmanı olarak II. Pön Savaşı’ndaki başarılarıyla tanınır. Hanibal’ın hayatını kaybettiği Gebze’de adına anıt dikilmişti.

ETİKETLER

referandumözel radyotelevizyonYSKyüz yüze iletişimcanvassingKemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: 'Evet'i savunamadıkları için "Hayır" diyenlere bel altı vuruyorlar

"​Anayasa mahkemesi tarafsızlığını tamamen yitirmiş bir kurum olarak görünüyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24