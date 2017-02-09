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Çevre

Ya plastik deniz canlılarını etkilediği gibi insanları da etkileseydi?

fotoğraf sanatçısı Jeremy Carroll, 'Dolanma' isimli bir çalışma hazırladı

09 Şubat 2017 18:14

Görkem Gömeç*

Dünya’nın su kaynakları plastiğin istilası altında. Daha önceki içeriklerimizde bahsettiğimiz gibi 2050 yılında denizlerde balıktan daha fazla plastik olacağı yönünde korkutucu öngürüler de var. Bu öngörüye giderek daha hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz, zira her bir dakikada, bir çöp arabası dolusu plastik su kaynaklarına karışıyor.

Bu plastikler özellikle deniz canlılarını çok büyük tehdit altında bırakıyor. Ağlar, ipler, plastik şişeler, torbalar biz görmesek bile bu canlıların hayatında çok büyük etkiler yaratıyor

Bu soruna dikkat çekmek isteyen fotoğraf sanatçısı Jeremy Carroll ise denizde ve kumsallarda bulunan atıkların insanları nasıl etkileyebileceğini düşünerek “Dolanma” ismini verdiği bir çalışma düzenlemiş.

Carroll insanların sebebiyet verdiği plastik kirliliğinin deniz canlılarını dramatik bir şekilde etkiledeğini belirtiyor. Carroll bu çalışma ile plastiğe dolanmanın insanlar tarafından mukayese edilmesini hedeflediğini söylüyor.

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Bu yazı yesilist.com'dan alınmıştır.

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