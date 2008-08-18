Ya istifa ya ihraç!

Partisi kapatma davasında ipin ucundan dönerek, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmakla suçlanan Başbakan Erdoğan, yeni dönemde ilk revizyona kabineden değil, AKP yönetiminden başlamaya hazırlanıyor. Namlunun ucunda iki isim var: Edibe Sözen ve Şaban Dişli.

Akademi Ofset A.Ş.’den Silivri’deki bir arazinin imar değişikliği sonrasında aldığı 1 milyon doları açıklamakta zorluk çeken AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ile okullarda ibadethane açılmasını, pornografik yayınları alanların fişlenmesini öngören yasa teklifi hazırlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen’in ya istifaya zorlanacağı ya da partinin yeni vitrininde liste dışı bırakılacağı dile getiriliyor.



SÖZEN, ABD’YE KAÇTI

Erdoğan’ın AKP’yi yeni bir kapatma davasının hedefi haline getirdiği için Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) azarladığı, arkasından da sert bir basın açıklaması ile eleştirdiği Sözen soluğu ABD’de aldı. Geçen hafta dinlenmek üzere ABD’ye giden Sözen, 24 Ağustos’a kadar Türkiye’ye dönmeyecek.



ERDOĞAN SİNİRLENDİ

Erdoğan’ın Dişli ve Sözen’den büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Kapatma davasının sonuçlanmasından hemen sonra, partiye danışmadan “Gençleri Koruma Kanunu” adıyla bir teklif hazırlayarak, okullarda ibadethane açılmasına kadar varan radikal öneriler getiren Edibe Sözen, Başbakan’ı sinirlendirdi. Erdoğan, apar topar MYK’yı topladı ve “Nereden çıktı bu yasa, partiye danışmadan böyle bir teklifi nasıl hazırlarsın” diyerek Sözen’i azarladı. Sözen’in teklifinin partiyi bağlamadığı açıklandı.



İSTİFASINI BEKLEDİK

Hazırladığı teklifi partiye danışmadan gazetecilere verdiği için de zora düşen Edibe Sözen, Başbakan’a açıklama yapamadı. Sözen, “Dinlenmeye ABD’ye gidiyorum, biletimi önceden almıştım” diyebildi. AKP’li üst düzey bir yönetici, “Başbakan’ın sert çıkışından ve kamuoyuna yapılan yazılı açıklamadan sonra Sözen’in istifa etmesini bekliyorduk ama olmadı. Sanıyorum Başbakan bir süre daha bekledikten sonra kendisini görevden alır” yorumunu yaptı.



‘Arsa spekülatörü’ partiyi yıpratır

ERDOĞAN geçen pazartesi yapılan MYK toplantısı öncesinde Şaban Dişli’yi makamına çağırarak savunmasını aldı. AKP’li kurmaylar, “Dişli’nin arsa spekülatörü gibi davrandığı yönünde bir izlenim oluştu. Bu da partimizi zora sokar, istifa etmesi gerekir” görüşünde. Başbakan’ın yeni vitrininde Şaban Dişli’nin yer alma şansı zayıf görünüyor. 10 gün sonraki MYK’da Dişli’nin savunması alınacak, disiplin gündeme gelebilecek.





