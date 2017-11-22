XXF Very French Festival Babylon'da

İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Babylon işbirliğiyle gerçekleşen XXF - Very Very French Festival, bu sene Renault’nun ana partnerliğinde 23 Kasım-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Festival kapsamında Amadou & Mariam, Kartell, Cézaire, Erik Truffaz, Vincent Peirani & Emile Parisien, Amine Edge & Dance, Aquaserge ve Juniore Babylon’da sahne alıyor.

Malili Afro-blues ve Amadou & Mariam festivalde

U2, Blur, Coldplay ve David Gilmour gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Malili Afro-blues ikilisi Amadou & Mariam, XXF Very Very French Festival kapsamında 23 Kasım Perşembe günü Babylon’da.

Bugüne kadar sekiz albüm kaydeden ikili, görme engellerine rağmen müzikle tüm engelleri yıkıyor.

“Welcome To Mali” ile 52. Grammy Ödülleri'nde "En İyi Çağdaş Dünya Müzik Albümü" ödülüne aday gösterilen Amadou & Mariam, 2009 Nobel Barış Ödülleri’nde ve 2010 FIFA Dünya Kupası’nın açılış töreninde performans sergiledi.

Kartell

Fransa elektronik müzik sahnesinin parlayan isimlerinden Kartell, 24 Kasım Cuma akşamı Babylon’da sahne alıyor.

DJ ve prodüktör Kartell, French house, nu-disco ve elektronik üçgeninde cesur ve yenilikçi üretimlere imza atıyor.

Babylon’da müzik Kartell’den sonra Fransız elektronik müziğin vizyoner isimlerinden Cézaire ile devam ediyor. Funk, house ve hip-hop sınırlarındaki imajı ile çarpıcı üretimlere imza atan DJ, 80'lerin ve 90'ların groove ritimlerine getirdiği güçlü yorumla adından söz ettiriyor.

Kartell ve Cézaire’den önce ise DJ ve yapımcı Hemi, house ve disko ritimleriyle Babylon’da müzikseverlerle buluşuyor.

Erik Truffaz

Avrupa caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Erik Truffaz, 25 Kasım Cumartesi XXF Very Very French Festival kapsamında bir kez daha Babylon sahnesinde!

Günümüzün özgün müzisyenlerinden Fransız trompetçi Erik Truffaz, cazı ham haliyle değil, günümüzün modern türleri arasından seçtiği seslerle harmanlıyor.

Vincent Peirani ve Emile Parisien

Fransız caz sahnesinin önemli sanatçılarından Vincent Peirani ve Emile Parisien, 30 Kasım Perşembe akşamı XXF Very Very French Festival kapsamında Babylon’da.

Kariyerinin başında sayısız uluslararası ödül ve yarışma kazanan klarnet ve akordeon virtüözü, vokal ve besteci Vincent Peirani, Bayreuth, Salzburg, Viyana, Roma ve Stockholm’de prestijli festivallerde sahne aldı.

Vincent Peirani, soprano saksafoncu Emile Parisien ile “Belle Époque” isimli albümünü 2014 yılında yayımladı.

Fransa’da yükselen G-House (Gangsta House) akımının öncü figürlerinden Amine Edge & Dance, 2 Aralık Cumartesi akşamı, XXF Very Very French Festival kapsamında Babylon’da.

Tohumları Güney Fransa'da atılan Amine Edge & Dance, house, soul ve 80’ler hip-hop ekseninde dinleyicileriyle buluşuyor.

Tolga Duyan

Amine Edge & Dance’dan önce ise Tolga Duyan disko esintili hareketli deep house ve tech house ritimlerinden oluşan setleriyle müzikseverlerle buluşuyor.

Aquaserge ve Juniore

Modern psychedelic müziğin Fransız temsilcileri Aquaserge ve Juniore, 6 Aralık Çarşamba akşamı XXF Very Very French Festival kapsamında Babylon’da art arda sahne alıyor.

Tame Impala, Stereolab, Melody’s Echo Chamber, Acid Mothers Temple elemanlarından oluşan Aquaserge, Afrobeat’ten, tango, funk, Karayip ritimleri ve krautrock’a uzanan geniş bir repertuvara sahip.

Anna Jean öncülüğünde kurulan Fransız indie pop dörtlüsü Juniore, müziğinde retro Fransız pop unsurlarını surf gitar tınılarıyla birleştiriyor.

Aquaserge ve Juniore’dan önce ise house, pop, elektronik türlerine ağırlık verdiği DJ setleri ile dikkat çeken Shangri-La müzikseverlerle buluşuyor.