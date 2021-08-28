Xiaomi’nin İstanbul’daki fabrikasında sendikalı işçiler işten çıkarıldı; direniş başladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un İstanbul Avcılar’da kurduğu fabrikasında sendikalaşan işçilerin işten atılması üzerine işçiler iş bıraktı.

Evrensel’in haberine göre 800 civarında işçinin bulunduğu Salcomp’ta asgari ücret seviyesinde ücret aldıklarını ve kötü koşullarda çalıştıklarını söyleyen işçiler bir süre önce Türk Metal’de örgütlenmeye başladı. Sendikalaşma faaliyeti üzerine gruplar halinde 25 kadar işçi işten atıldı.

İşten atmaların devam etmesi üzerine işçilerin yarısı cuma sasahı işbaşı yapmadı. Fabrika bahçesinde bekleyen işçilere, işten atılan işçiler de dışarıdan destek verdi. İşçiler, içerideki işçilerin de işten atma baskısıyla çalıştırıldıklarını söyledi.

Evrensel’e konuşan Salcomp işçisi Betül Aksoy, “Salcomp’ta 23 Mart’ta işe girdim. Ağustos’ta 25/2 maddesiyle işten atıldı. Tabii bu bahaneydi. Ücretlerimiz, mesailerimiz düzgün ödenmiyor. 30 gün çalışan arkadaşlarımıza 1900 lira veriyorlardı. Asgari ücreti dahi alamıyorduk. 8 saat diye girdik ama 10-11 saatlik çalışma saatleri var” dedi.

Xiaomi'den açıklama

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, iş ortağı Salcomp’un İstanbul Avcılar’da kurduğu fabrikasında sendikalaşan işçilerin işten atılmasına ilişkin olarak "Xiaomi olarak Türkiye'deki fabrikada yaşanan son olaydan haberdarız. Fabrika yatırımı bir Xiaomi iş ortağı tarafından yapılmıştır ve bu iş ortağı tarafından bağımsız olarak işletilmekte ve yönetilmektedir." açıklamasını yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Olayı öğrenmemizle birlikte durumun tam olarak ne olduğunu anlamak için hemen Türkiye'deki fabrika ile iletişime geçtik. Xiaomi olarak bu olayın en uygun şekilde ele alınacağını umuyoruz. Şirketimiz her zaman mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmekte ve faaliyet gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve düzenlemelerine mutlak suretle uymaktadır." denildi.

TIKLAYIN | Xiaomi'den işten çıkarmalara ilişkin açıklama: Fabrika yatırımı iş ortağı tarafından bağımsız olarak işletilmekte ve yönetilmektedir