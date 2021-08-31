Xiaomi'den işten çıkarmalara ilişkin açıklama: Fabrika yatırımı iş ortağı tarafından bağımsız olarak işletilmekte ve yönetilmektedir

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, iş ortağı Salcomp’un İstanbul Avcılar’da kurduğu fabrikasında sendikalaşan işçilerin işten atılmasına ilişkin olarak "Xiaomi olarak Türkiye'deki fabrikada yaşanan son olaydan haberdarız. Fabrika yatırımı bir Xiaomi iş ortağı tarafından yapılmıştır ve bu iş ortağı tarafından bağımsız olarak işletilmekte ve yönetilmektedir." açıklamasını yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Olayı öğrenmemizle birlikte durumun tam olarak ne olduğunu anlamak için hemen Türkiye'deki fabrika ile iletişime geçtik. Xiaomi olarak bu olayın en uygun şekilde ele alınacağını umuyoruz. Şirketimiz her zaman mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmekte ve faaliyet gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve düzenlemelerine mutlak suretle uymaktadır." denildi.

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