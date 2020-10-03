Xbox Series X ve S için Türkiye fiyatı belli oldu

Microsoft, yeni oyun konsolları olan Xbox Series X ile Xbox Series S'in Türkiye fiyatları belli oldu.

İnternetten ön sipariş imkanı tanıyan bazı alışveriş mağazalarında yer alan fiyat bilgisine göre Xbox Series S, 5399 TL'den satılacak. Xbox Series X'in fiyatı ise 9299 TL olarak görülüyor.

Aynı zamanda 10 Kasım tarihinde Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, EA Play'e, Xbox üzerinden erişebilecek.

EA Play'in Xbox'a gelmesi, The Sims, FIFA, Mass Effect ve çok daha fazlası dahil olmak üzere 60'tan fazla EA oyununa erişim içerecek.