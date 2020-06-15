WWF-Türkiye: Koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvalama kumsalına termik santral yapılamaz

Doğanın zarar görmesini durdurmak ve verilen zararları onarmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir sivil toplum örgütü olan Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Türkiye ayağı WWF-Türkiye, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü öncesinde Adana'da Sugözü kumsalında inşaatı devam eden Hunutlu Kömürlü Termik Santral projesinin Akdeniz Havzası'ndaki önemli yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birini yok ettiğine dikkat çekerken, "Koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvalama kumsalına termik santral yapılamaz" açıklaması yaptı.

WWF-Türkiye, deniz kaplumbağası yuvalama kumsalına termik santral yapılmaması gerektiği üzerine bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Adana'da Sugözü kumsalında inşaatı devam eden Hunutlu Kömürlü Termik Santral projesinin Akdeniz Havzası'ndaki önemli yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından birini yok ettiğine dikkat çekildi.

IUCN (Dünya Doğayı Koruma Birliği) tarafından hazırlanan Kırmızı Liste'ye göre tehlike altındaki iki tür olan Yeşil deniz kaplumbağası ve İribaş deniz kaplumbağası için bu bölgenin Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, mevzuata göre de bu alanda termik santral yapılmasının hukuka aykırı olduğu; Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına İlişkin 2009-10 sayılı Genelge'ye göre, bu alan korunması gereken önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri; yani bu kumsala çivi dahi çakılmaması gerektiği bilgisi verildi.

"Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla ölümcül sonuçların ortaya çıkması muhtemel"

Açıklamada WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Proje için yapılan iskele, kaplumbağaların habitatını ikiye bölüyor. Sahildeki inşaat, kaplumbağa yuvaları için büyük risk oluşturuyor. Yılda 1,5 milyar ton soğutma suyu kullanacak tesisten çıkacak su deniz suyu sıcaklığından 7°C daha fazla olacak. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla ölümcül sonuçların ortaya çıkması muhtemel. Yeşil deniz kaplumbağaları deniz çayırları ile besleniyor, denizlerdeki oksijen ve besin dengesini koruyarak sağlıklı deniz ekosistemlerine sahip olmamızı sağlıyor. Bizim de temiz hava kaynağımız olan denizler bir anlamda dünyanın en yaşlı denizcisi deniz kaplumbağalarının sayesinde nefes alıyor.

"Tehlike altındaki türler ve onların doğal yaşam ortamları korunamadığı için ülkemizin de taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin üç maddesi ihlal ediliyor. Söz konusu santral inşaatı aynı zamanda taraf olduğumuz, Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi)'nin 4. ve 6. maddelerine de aykırı."

22 binden fazla imza toplandı

Açıklamada, WWF-Türkiye ile birlikte 18 doğa koruma kuruluşunun 2 Haziran'da change.org üzerinden başlattığı Adana'ya Temiz Hava imza kampanyası ile Hunutlu Kömürlü Termik Santrali projesinin durdurulması için bugüne kadar 22 binden fazla imza toplandığı bilgisi de yer aldı.