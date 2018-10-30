WWF: 1970'ten bu yana hayvanların yüzde 60'ının nesli tükendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) yayınladığı yeni bir raporun sonuçları, 1970 yılından bu yana geçen 50 yıldan da kısa sürede, yılda hayvanların yüzde 60’ının neslinin tükendiğini ortaya koydu.

WWF’nin Yaşayan Gezegen Raporu’nda (Living Planet Index) insanlığın 1970 yılından bu yana memeli hayvanlar, kuşlar balıklar ve sürüngenlerin yüzde 60’ının neslinin tükenmesine yol açtığı belirtilirken, vahşi yaşamın bu şekilde imha edilmesinin sivil yaşamı da tehdit ettiği uyarısı yer aldı.

Raporda, küresel nüfusun artan gıda ve kaynak tüketiminin vahşi yaşama büyük ölçüde zarar verdiğini belirten WWF bilim ve koruma direktörü Mike Barret, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İnsanlık olarak uçurumun kenarına doğru uyurgezerler gibi ilerliyoruz. Eğer insan nüfusunda yüzde 60’lık bir tükenme olsaydı, bu durum Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Çin ve Okyanusya’nın boşaltılması anlamına gelirdi. Bu, insanlık olarak doğaya verdiğimiz zararı gözler önüne seriyor.”

Çoğu bilim insanı, çeşitli analizler yardımıyla, medeniyetin oluşturulmasından bu yana insanlığın, memeli hayvanların yüzde 83\'ünü ve bitkilerin ise yarısını yok ettiğini ve doğanın yeniden iyileşebilmesi için en az beş ile yedi milyon yıla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Doğal yaşama verilen zararın küresel ısınma kadar tehlikeli olduğunu belirten bilim insanı Prof. Bob Watson da, “Doğa, insan yaşamına gıda, temiz su ve enerji sağlamanın yanından kültürel ve ruhsal anlamda da katkı sağlıyor. Yaşayan Gezegen Raporu, insan eylemlerinin doğaya kabul edilemez bir düzeyde zarar verdiğini ve şu anki ve gelecek nesillerin yaşamını tehdit ettiğini ortaya koyuyor” diye uyardı.