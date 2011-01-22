-WSJ'DEN ORHAN PAMUK'A ÖVGÜ NEW YORK (A.A) - 22.01.2011 - ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk'tan övgüyle söz etti. Gazetenin internet sitesinde çıkan haberde, Hindistan'da Jaipur Edebiyat Festivaline katılan Orhan Pamuk'un yazarlığının yanı sıra oldukça yakışıklı ve esprili olduğu belirtildi. Orhan Pamuk'la yapılan sohbet toplantısına katılımın son derece yüksek olduğu kaydedilen haberde, Pamuk'un yazarlığıyla ilgili sorulara verdiği ciddi yanıtların dışında, yazarlığa başladığı dönemler hakkında son derece esprili bir şekilde konuştuğu ve izleyicileri güldürdüğü ifade edildi. Pamuk'un, daha çok 2008 tarihli romanı ''Masumiyet Müzesi''ne odaklanan dinleyicilerin kimi uzun ve açık olmayan sorularını da ustaca özetlediği belirtilen haberde, yazarın festivale kız arkadaşı Hint asıllı yazar Kiran Desai ile katıldığı bildirildi.