WSJ: Türkiye'de nadir de olsa bağımsız yayın var ama reklamverenlerin hükümetten korkması nedeniyle finansal olarak boğuluyorlar

T24 Haber Merkezi

Wall Street Journal (WSJ), 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık 2 yıldır devam eden olağanüstü hal altında Türkiye’deki medyanın büyük bir bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hizmet etmek’ için yeniden şekillendirildiği değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyet gazetesi ve T24 ile Diken gibi ‘nadir’ bağımsız dijital yayınlar olduğunu kaydeden WSJ, bu kuruluşların da reklamverenlerin hükümet tarafından ‘düşmanlaştırılmak’tan korkması nedeniyle finansal olarak ‘boğuldukları’ yorumunu yaptı.

16 ay tutuklu kalmasının ardından 9 Mart’ta tahliye edilen ve 25 Haziran’da ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile bir araya gelen Wall Street Journal muhabiri David Gauthier-Villars, 2 gün önce kaleme aldığı yazıda Türkiye’de medyanın içinde bulunduğu mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sabuncu ve çalışma arkadaşlarının aylar süren tutukluluklardan sonra yeniden işlerinin başında olduğunu aktaran Villars, “Ancak OHAL, medyaya yönelik baskı ve hükümet karşıtı ‘itibarları, reklamcıları korkutarak onların ekonomik olarak ucu ucuna kendine yeten Türkiye’deki nadir bağımsız seslerden birini terk etmesine sebep oldu” diye yazdı.

"Gazete ve televizyonların neredeyse hepsi, Erdoğan’a sadık medya kodamanlarının elinde"

“Yetkililerin 2016’daki başarısız darbe girişiminden sonra olağanüstü hal ilan etmesinden bu yana, ülkenin medya tablosu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni rejimini güvence altına alma emellerine hizmet etmesi için yeniden şekillendirildi. Yetkililer, darbe girişimcilerini ya da Kürt ayrılıkçıları destekledikleri iddiasıyla onlarca medya organını kapattı. Ulusal gazete ve televizyonların neredeyse hepsi, Erdoğan’a sadık medya kodamanlarının elinde ve hükümetin politikalarını destekliyor” diyen Villars, şöyle devam etti:

“Hükümet, gazetecilerin gazetecilik eylemleri nedeniyle değil, terör örgütlerine destekleri nedeniyle suçlandıklarını söylüyor. 14 Cumhuriyet çalışanı da geçen ay terörü desteklemekten hüküm giydi ancak itirazlar sonuçlanana kadar serbest bırakıldılar. Teröre destek iddiasının mesnetsiz olduğunu ifade eden Cumhuriyetçiler, amacın onları susturmak olduğunu söylüyor.

Gazete ve T24, Diken gibi diğer nadir bağımsız yayınlar, özerkliklerini sahiplikleri üzerinde sıkı bir kontrol yürüterek korumayı başardılar. Ancak, reklamverenlerin hükümet tarafından ‘düşmanlaştırılmak’tan korktukları için uzak durması nedeniyle finansal açıdan boğulduklarını söylüyorlar.”

*'Türk medyası bağımsızlık için bedel ödüyor' başlıklı yazının İngilizce orijinalinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.