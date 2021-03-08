WSJ: CBS, Prens Harry-Meghan Markle röportajı için Oprah Winfrey'in yapım şirketine en az 7 milyon dolar ödedi

Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ses getiren söyleşisinin yayınlandığı CBS kanalının, sunucu Oprah Winfrey'in yapım şirketine bölümün yayın lisansı için en az 7 milyon dolar ödediği öğrenildi.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, CBS kanalı, Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajının yayın hakkı için rakip kanallar ABC ve NBC'yi geçerek Oprah Winfrey'in yapım şirketi Harpo Productions'a 7 milyon ile 9 milyon dolar arasında bir ödeme yaptı. Kanal ve yapım şirketi arasında yapılan anlaşmayla CBS, yayını uluslararası piyasada da yayınlama hakkı aldı.

Özel röportaj yayını için CBS'in belirlediği reklam ücretlerinin de 30 saniyeye 325 bin dolar olduğu belirtildi. Belirlenen miktarın bir reklam verenin CBS'e aynı saatlerde gerçekleşen bir yayına normalde ödediği miktarın iki katı olduğu eklendi.

TIKLAYIN - Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah söyleşisi yayımlandı; "Kraliyet ailesi üyeleri doğacak çocuğumun cildinin ne kadar koyu olacağından endişe duydu"