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Bilim / Teknoloji

Wow hayranları sıraya!

Online oyun World of Warcraft'ın eklenti paketi Wrath of the Lich King bu geceyarısı satışa sunuluyor.

12 Kasım 2008 02:00

Media Markt'ın, bilgisayar oyunu World of Warcraft'ın yeni eklenti paketi Wrath Of The Linc King'in satışı için, Ümraniye mağazasının kapılarını gece saatlerinde açacağı bildirildi.

Media Markt'tan yapılan yazılı açıklamada, dünya çapında 11 milyondan fazla kullanıcısı olan World of Warcraft'ın, gece gerçekleştirilecek satışla tüm dünya ile aynı anda satışa sunulacağı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, oyuncuların aylık ücret ödediği ve korsan versiyonu bulunmayan bu ürünün Türkiye'de yüksek satış rakamlarını yakalaması bekleniyor.

Oyuncuların online ortamda kendi karakterlerini geliştirdikleri World of Warcraft'ta oyuncular, oyun süresine ve becerilerine dayalı olarak rakiplerine avantaj sağlayabiliyorlar. Bu nedenle oynanan her dakika önem taşıyor.

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