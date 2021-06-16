World Wide Web'in kaynak kodları NFT olarak satılacak

World Wide Web'in (www) mucidi Tim Berners-Lee, CERN laboratuvarlarında geliştirdiği internet kaynak kodlarını açık artırma yoluyla NFT olarak satışa sunacak.

Tim Berners-Lee, İnternet kaynak kodunu dünyanın en büyük müzayede evi Sotheby's aracılığıyla NFT olarak satacak. Kod yaklaşık 10.000 satır uzunluğunda.

NFT ürünü olarak satılacak kodun yanı sıra, açık artırmayı kazanan kişi, HTML, HTTP ve URL'nin ilk sürümleri, kodu görüntülemek için dosyalara erişim, yaratıcıdan bir mektup, kodun 30 dakikalık animasyonlu bir görüntüsü ve tüm kod satırlarını içeren bir dijital postere de sahip olacak.

Gelir bağışlanacak

Berners-Lee, kodu satma fikriyle Nisan 2021'de Sotheby's'e başvurdu. Dosyalar, orijinal zaman damgalarıyla bir tar arşivine kaydedilmiş durumda. Gelir, Berners-Lee ve eşi Rosemary Leith'in birlikte destekledikleri yardım fonlarına gidecek.

Müzayede 23-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. NFT'nin başlangıç fiyatı olarak ise 1.000 dolar belirlendi.