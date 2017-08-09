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Bilim / Teknoloji

World of Warcraft oyununun sanal parası Venezuela parasından daha değerli

World of Warcraft'ta gerçek paralar, jetonlar sayesinde sanal paraya dönüştürülebiliyor

09 Ağustos 2017 20:29

Ekonomik çalkantılar ve yaşanan siyasi krizin ortasında ki Venezuela' da yerel para birimi Bolivar Dolar karşısında çok ciddi değer kaybetti. Son verilere göre 1 Dolar 10 bin Venezuela Bolivar'ı ediyor.

CNN Money‘e göre, World of Warcraft’ın içindeki oyun dükkanından 20 dolara satın alınabilen oyun parası ise bir dolar başına 8 bin 385 oyun altını değerinde. Her iki para biriminin de değerlerini takip eden sitelere göre, KalebPrime’nin hesabı artık geçerli değil, World of Warcraft parası artık Bolivar’dan daha değerli. Karaborsada ise Bolivar’ın değerini sürekli olarak takip eden dolartoday.com‘a göre 1 dolar, 11 bin 185,95 Bolivar ediyor.

World of Warcraft para biriminin değerini takip eden mmobux.com’a göre ise oyundaki 10 bin altını bozdurunca 1,21 Dolar kazanabiliyorsunuz. Bolivar’ın değerindeki bu düşüş geçtiğimiz aylarla karşılaştırıldığında oldukça belirgin.

Mayıs ayında 279 Bolivar tam olarak 1 dolar ediyordu. Haziran’da ise 1 dolar, 408 Bolivar’a eşdeğer hale geldi.

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