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Çevre

World Cities Culture'ın raporunda İstanbul, 34 şehrin yer aldığı yeşil oranı listesinde sonuncu oldu

Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo

16 Ocak 2019 13:37

Dünya şehirleriyle ilgili istatistiksel raporlar paylaşan World Cities Culture’ın son raporunda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2’lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında son sırada yer alıyor. Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç’in başkenti Oslo.

Şehir merkezlerinin yeşil alan yüzdesi park ve bahçelere ayrılmış olan yeşil alanları kapsıyor. Dünya Park ve Bahçeler Kurumu (NRPA) tarafından daha önce yayınlanan bir raporda İstanbul’da yeşil alanların artırılmasına öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekilmişti.

Araştırmaya göre park ve bahçeleriyle öne çıkan Paris’te yeşil alan oranı yüzde 9,5.

Avrupa kentlerinin yanı sıra geniş yeşil alanlara sahip olan Singapur, Sidney, Hong Kong, Seul gibi Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise yaptığı konuşmada İstanbul’da yeşil alan miktarının arttığını öne sürmüştü.

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