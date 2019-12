Woody'nin son gözdesi

91. Oscar Ödül Töreni'ne damgasını vuran ve ödülleri silip süpüren Slumdog Millionaire filminin başrol oyuncularından Freida Pinto, usta yönetmen Woody Allen'ın yeni gözdesi.



Beyazperdenin kendine has üslubuyla sayılı yönetmenlerinden biri olarak nam salan Woody Allen, son filmlerinde başrol verdiği Scarlett Johansson'dan sonra yeni gözdesini açıkladı: Freida Pinto.



Bu yılki Oscar'lara adını altın harflerle yazdıran Slumdog Millionaire 'in minyon yüzlü, zarafet timsali aktrisi Freida, Allen'ın son filminde Naomi Watts, Josh Brolin ve Sir Anthony Hopkins'le birlikte rol alacak.



Pinto'nun sinema kariyeri açısından Slumdog Millionaire' in rolü çok büyük. Şimdiye kadar sadece bu filmde oynayan ve Allen'ın rejisör koltuğunda oturacağı filmle ikinci önemli rolüne soyunacak olan aktris, basamakları hızla çıkmaya başladı bile.



Geçtiğimiz günlerde eşinden ayrılan 24 yaşındaki güzel oyuncunun bu filmle sadece kariyeri değil, aşk hayatı da inanılmaz bir değişime uğradı. Filmin başrol oyuncusu 18 yaşındaki Dev Patel'le birlikte olan Freida'nın çok mutlu olduğu gözlerden kaçmıyor.



Ünlü Amerikan yaşam dergisi Vanity Fair'in Mart sayısı için de kamera karşısına geçen aktris, pinup kızı olarak verdiği pozlarda da büyüleyici görünüyor. Vogue'un yeni sayısında da yine kapak kızı o.



Her ne kadar Woody Allen gibi pek çok yönetmen onunla çalışmak istese de onun da birlikte çalışmak istediği bir oyuncu var; Leonardo DiCaprio.