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Kültür-Sanat

Woody Allen jigolo olacak

Woody Allen uzun bir süreden sonra ilk kez yönetmenliğini yapmadığı bir filmde oynayacak.

09 Mart 2012 13:29

 

 
T24 - Woody Allen, John Turturro’nun “Fading Gigolo” filminde jigolo olmaya karar veren bir adamı canlandıracak.
 
Son yıllarda daha çok yönetmenlik yapmayı tercih eden Woody Allen yeniden kamera karşısına geçiyor. "Variety" dergisinin haberine göre 77 yaşındaki ünlü yönetmen ve oyuncu Woody Allen, meslekdaşı John Turturro’nun yöneteceği “Fading Gigolo” filminde Turturro ile birlikte oynayacak. Woody Allen 2000 tarihli “Picking Up the Pieces" (Karımı Nasıl Parçaladım) filminden sonra ilk kez kendi yönetmediği bir filmde rol alacak.
 
Filmde Allen ve Turturro'ya “Basic Instinct” (Temel İçgüdü) filminin unutulmaz oyuncusu Sharon Stone ile komedi dizisi “Modern Family”nin Kolombiyalı oyuncusu Sofia Vergara eşlik edecek.
 

Çekimler önümüzdeki hafta başlıyor

 
“Fading Gigolo” filminde Turturro ile Woody Allen, para sıkıntısı çekmeye başlayınca jigolo olmaya karar veren iki arkadaşı canlandıracak. Stone ile Vergara da yaşı ilerlemiş jigoloların hizmetlerini alan iki kadını oynayacak.
 
Senaryosunu John Turturro’nun yazdığı “Fading Gigolo”nun çekimlerine Nisan ayında New York'da başlanması planlanıyor.
 

Oscar törenine katılmamıştı

 
Woody Allen, yönetmenliğini yaptığı “Midnight in Paris” filmi ile 26 Şubat’ta dağıtılan 84'üncü Oscar ödüllerinde "en iyi orijinal senaryo" dalında Oscar ödülüne layık bulunmuş ve sinema kariyerinde dört kez Oscar kazanan ünlü yönetmen her zaman olduğu gibi son ödül törenine de katılmamıştı. (Deutsche Welle)
 

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Woody AllenJohn TurturroFading GigoloSharon Stone

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