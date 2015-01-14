Woody Allen da dizi yapacak

ABD’li yönetmen Woody Allen, 50 yıllık kariyerinde ilk defa bir TV dizisi yazacak. İnternet devi Amazon ile anlaşan 79 yaşındaki yönetmenin yazacağı dizi, Amazon’un TV servisi Amazon Prime Instant Video’da yayınlanacak. ABD, İngiltere ve Almanya’da önümüzdeki yıl yayınlanacak dizinin yönetmenlik koltuğunda da Allen oturacak.

NTV'deki habere göre, anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Allen, “Bu işe nasıl bulaştığımı ve nereden başlayacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

1966’dan beri 51 film yöneten Woody Allen’ın 4 tane Oscar’ı bulunuyor. Allen’ın yazıp yöneteceği dizinin konusu ve adı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.