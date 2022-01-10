Woodstock'un organizatörlerinden Michael Lang, 77 yaşında hayatını kaybetti

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1969 Woodstoch Müzik Festivali'nin yaratıcılarından Michael Lang hayatını kaybetti.

Lang ailesinin sözcüsü, 77 yaşındaki Lang'in Non-Hodgkin Lenfoması olduğunu ve cumartesi günü New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde hayatını kaybettiğini belirtti.

Sözcü Michael Pagnotta, "O tarihi bir figürdü, aynı zamanda müthiş bir insandı" dedi.

Lang, 1969 yılında Artie Kornfeld, John Roberts ve Joel Rosenman ile birlikte Vietnam Savaşı'nın sürdüğü dönemde, "3 gün boyunca barış ve müzik" sloganıyla Woodstock'u organize etmişti. Festival, ABD tarihinin en önemli kültürel organizasyonlarından biri olarak tarihe geçti. Jimi Hendrix'ten Carlos Santana'ya birçok efsanevi isim organizasyonda sahne almıştı.