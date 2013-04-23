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Kültür-Sanat

Woodstock efsanesi veda etti

'Motherless Child/ Freedom' şarkısına imza atan Amerikalı müzisyen Richie Havens, 72 yaşında yaşamını yitirdi

23 Nisan 2013 23:45

Woodstock'ın açılışında İncil'den uyarlayarak yorumladığı, sonradan hippi marşına dönüşen 'Motherless Child/ Freedom' şarkısına imza atan Amerikalı müzisyen Richie Havens, 72 yaşında  yaşamını yitirdi.

1969’un efsane müzik festivali Woodstock’ın açılışını yapan Amerikalı müzisyen Richie Havens geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

72 yaşında ölen folk müzisyeninin festivalde İncil’den uyarlayarak doğaçlama çaldığı ‘Motherless Child/ Freedom’ zamanla bir hippi jenerasyonunun marşı haline gelmişti.

40 yılı aşkın süredir akustik gitarıyla çaldığı özellikle çeşitli cover pop ve folk şarkılarıyla bilinen müzisyen müziğinde özgürlük ve kardeşlik temalarını vurguluyor, 69’un ruhunu yansıtıyordu. Meşhur performansı sonrası festivalin ‘Woodstock’ isimli belgesel filme dönüşmesiyle de hayran kitlesini arttıran sanatçı The Beatles ’ın ‘Here Comes the Sun’ ve ‘Strawberry Fields Forever’ gibi şarkılarının cover versiyonlarıyla da biliniyor.

New Jersey’deki evinde ölen sanatçının ‘Freedom’u son olarak Quentin Tarantino’nun son filmi Zincirsiz’in soundtrack’inde yer alıyordu. Sanatçının ailesi Havens’ın ölümü üzerine “Müziğinin ötesinde, Havens ile tanışanlar onun nazik ve merhametli doğasını, hafif mizahını ve güçlü varlığını hatırlayacaklar” açıklamasında bulundu.

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