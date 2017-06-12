"Wonder Woman" Türkçe'ye çevrildi

Çizgi roman dünyasının fenomen kadın süper kahramanlarından “Wonder Woman”, Yapı Kredi Yayınları tarafından “Wonder Woman – Yeni Dünya” adıyla Türkiye’de ilk kez Türkçe yayımlandı.

Kitapta binlerce yıldır, Cennet Adası’nın Amazonlarının erkeklerin yıkımından uzakta, kurdukları güçlü toplumda yaşarken Amazonların Prensesi Diana’nın hikâyesi anlatılıyor. İzole yaşamdan mutsuz olan Amazonların Prensesi Diana, adanın ötesinde çok daha büyük bir dünya olduğunu biliyor ve onu keşfetmek istiyor, ancak korumacı annesi tarafından engelleniyordu. Diana kaçma fırsatını hayatında gördüğü ilk adam, Hava Kuvvetleri pilotu Steve Trevor ada sahiline çakıldığında buldu. Pilotun durumu kritikti ve Diana onun hayatını kurtarmak için çok uzun zamandır Amazonlara yasak olan erkeklerin dünyasına cesaretle adım attı. Amazonlar ise peşinden gelecek ve onu Cennet Adası’na zincirlere vurarak geri götüreceklerdi çünkü Diana onlara zulmeden dünyadan uzak durmayı emreden en eski kanunlarını çiğnediği için yargılanmalıydı.

Hikâye, kışkırtıcı ama saygılı, baştan sona modern ama belli bir zamana ait olmayanı anlatıyor. Bu hikâyede, Cennet Adası’nın en büyük şampiyonu Wonder Woman’ın gücü ve cesareti Grant Morrison ve Yanick Paquette’in usta zihinlerinden efsane çizgilerle anlatılıyor.

DC Comics’in New York Times çok satan Yeni Dünya serisinin yeni çizgiromanıyla okuyuculara sunuluyor.

Wonder Woman – Cilt 1 Yeni Dünya

Yazan-Çizen : Grant Morrıson - Yanıck Paquette - Nathan Faırbaırn

Çeviren: Anıl Bilge

Sayfa:144, Fiyat: 28 TL

YKY Çizgi Roman