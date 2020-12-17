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Kültür-Sanat

Wonder Woman 1984 filminin açılış sahnesi yayınlandı

Filmin başrollerinde, Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig ve Pedro Pascal yer alıyor

17 Aralık 2020 10:30

HBO Max, Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesini yayınladı. Film 25 Aralık'ta HBO Max'te yayınlanacak.

Duvar’ın haberine göre, Gal Gadot’un başrolünde olduğu Wonder Woman filminin 25 Aralık’ta HBO Max’te yayınlanacak devam filminin ön sahnesi paylaşıldı.

DC çizgi romanlarından uyarlanan film 1980'lerin ortasında geçiyor. Yeni tehlikelerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. 

Filmin başrollerinde, Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig ve Pedro Pascal yer alıyor. Wonder Woman 1984, 25 Aralık tarihinde HBO Max'te yayınlanacak. Film, 15 Ocak 2021’de Türkiye'de vizyona girecek. 

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