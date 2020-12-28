Wonder Woman 1984, en düşük puanlı DC filmi oldu

Büyük bir merakla beklenen Wonder Woman 1984 filmi internetten yayınlandı. Warner Bros'un önce ertelediği, daha sonra ise doğrudan internetten yayınladığı film DC filmleri içinde en düşük puanı aldı.

İlk filmi eleştirmenlerden ve izleyicilerden geçer not almış olsa da Wonder Woman 1984, gelen yorumlara göre sınıfta kalmış gibi gözüküyor. Büyük merakla beklenen yapım, 200 milyon dolar gibi ciddi bir bütçeyle çekilmişti.

iMBD ve Rotten Tomatoes'ta istediğini bulamadı

Wonder Woman 1984, film değerlendirme sitesi Rotten Tomatoes'ta Fresh yani taze olarak nitelendirildi. Filmin yayın gününde yapımın "tazelik" oranı ise %89'dan %65'e düştü. Aslında Rotten Tomates sitesinde filmlere iyi ya da kötü yorumu yapılsa da genel olarak kabul yüzdesinin filmin kalitesi hakkındaki görüşü de yansıttığı düşünülüyor.

Açılış gününde Rotten Tomatoes'ta istediğini bulamayan film, iMDb'de de istediği gibi bir performans sergilemeyi başaramadı. Filmin notu izleyenler tarafından 5.9 olarak belirlendi. 6.0 puanlı Suicide Squad'ın altında kalan film, DCEU içerisinde yer alan en düşük notlu iki filmden biri oldu.

Ülkemizde de durum çok farklı olmadı. Özellikle ekşisözlük ve Twitter'da yapım çok ciddi eleştiriler aldı. Filme gelen eleştiriler genel olarak yapımın hikayesinin çok yüzeysel kaldığı ve genel olarak zayıf bir film sunulduğu yönündeydi.

Wonder Woman 1984'ün yönetmeni Patty Jenkins, Geoff Johns ile birlikte senaristliği de üstlenmişti. Yapımda Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal gibi isimler kamera karşısına geçmişti.