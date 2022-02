WoMen of Orange “Dünyayı Turuncuya Boya” dedi: Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesle birlikte dünyanın tam ve doğru olacağı inancıyla…

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun girişimi sayesinde Ekim 2018’de farklı deneyim, eğitim, iş ve ilgi alanlarından kadınların bir araya gelmesi ile kurulan WoMen of Orange, zorunlu bir aranın ardından yeniden bir araya geldi.

WoMen of Orange ağının, 9 Aralık’ta Sakıp Sabancı Müzesi ev sahipliğinde, Orange the World with WoMen of Orange etkinliğinde buluştu. Kadınların yanı sıra, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesle birlikte dünyanın tam ve doğru olacağı inancıyla, tüm cinsiyetlerden bireyler bu ağın içerisinde yer alıyor. ‘Orange’ kelimesinin Türkçe karşılığı olan turuncu renk ise, bir yandan Hollanda'yı temsil ederken aynı zamanda cinsiyet eşitliği ve eşit hak ve fırsatlara verilen önemi de ifade ediyor.

Etkinlik adını, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm Kampanyası’nın sloganı olan “Orange the World” (Dünyayı Turuncuya Boya)’dan alırken, etkinliğin aynı zamanda 25 Kasım’da başlayan ve 10 Aralık’ta biten bu 16 güne dair farkındalık yaratması da amaçlandı.

Gecenin açılışını, Hollanda İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Karin Jones Shaper ve WoMen Of Orange Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Çımrın yaptı. Ardından, BGST Tiyatrodan Aysel Yıldırım tarafından Polikrom Portreler isimli online projenin lansmanı yapıldı.

Yekta Kopan’ın içten paylaşımlar yaptığı ilham veren konuşması ile devam eden gece, Ceyda Köybaşıoğlu Quartet konseri ile son buldu.

Sakıp Sabancı Müzesi ev sahipliğindeki gecede WoMen of Orange ağının yeni ve eski üyeleri arasında gece boyunca yeni tanışıklıklar ve bağlar kuruldu.