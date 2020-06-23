Winona Ryder: Yönetmen ağlamam için herkesin bana hakaret etmesini istedi ama Keanu reddetti

Ünlü oyuncu Winona Ryder, Dracula filminde yönetmen Francis Ford Coppola'nın, ağlaması için herkesin kendisine hakaret etmesini istediğini ancak Keanu Reeves'in bunu reddettiğini söyledi.

Winona Ryder, Dracula filminin çekimlerinde Keanu Reeves’in, kendisini ağlayana kadar hakaretler yağdırılmasını isteyen yönetmen Francis Ford Coppola’yı reddettiğini açıkladı.

Ryder ve Reeves, Coppola’nın Bram Stoker’ın vampir hikayesine 1992 yılında çektiği uyarlamada başrollerde yer almıştı. Ryder, Dracula’nın başlıca kurbanı Mina Harker’ı, Reeves ise nişanlısını canlandırmıştı.

Independent’ın haberine göre Ryder, Gary Oldman’ın canlandırdığı Dracula’nın bir sıçan yığınına düştüğü sahne çekilirken, Coppola’nın kamera açısı dışında durup ikna edici bir şekilde ağlayabilmesi için kendisine defalarca, “Seni fahişe” diye bağırdığını söyledi. Coppola ayrıca oyuncu kadrosundaki erkek oyuncuları da bu hakaretlere dahil etmeye çalışmış.

The Sunday Times’a konuşan ünlü oyuncu, “Bu sahnede ağlamam gerekiyordu. Richard E. Grant, Anthony Hopkins, Keanu, hepsi… Francis hepsine beni ağlatacak şeyler söyletmeye çalıştı ama Keanu katılmadı, Anthony de. Zaten işe yaramıyordu. ‘Cidden mi?’ diyordum. Daha ziyade tam tersi bi etkisi olmuştu” dedi.

Ryder, Coppola ile arasının artık iyi olduğunu fakat bu deneyimin Keanu Reeves ile arasında uzun süreli bir dostluğun önünü açtığını belirtti.

İki oyuncu, Dracula filminden bu yana üç kez daha birlikte çalıştı. Ryder ve Reeves, 2006’da A Scanner Darkly, 2009’da The Private Lives of Pippa Lee, ve 2018’de ise Destination Wedding filmlerinde çalıştılar.