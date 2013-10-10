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Yaşam

Wingsuit bu sefer can aldı

Maceraperest sporcu Viktor Kovast bu kez ölüme uçtu

10 Ekim 2013 11:01

Aksiyon sporlarının en tehlikelilerinden Wingsuit can aldı. 700 metre yükseklikten atlayan sporcunun cesedi saatler sonra bulundu.
 
Macar sporcu, Wingsuit adını taşıyan bir aparatla Çin'in Tianmen Dağı’ndan atladı.

700 metre yükseklikten atlayan talihsiz sporcu havada yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

200 kişilik kurtarma ekibi gece boyunca vadide cesedi aradı. Sporcunun cesedi vadinin sarp yamaçlarında bulundu.

İlk gelen bilgilere göre sporcunun başından aldığı bir darbe sonucu öldüğü belirtilirken, kazanın nedeni henüz netleşmedi. Ancak uzmanlar, ekipmandaki bir arızanın veya ters bir hava akımının kazaya sebebiyet verebileceğini belirtiyor.

Kovast, Macaristan ulusal Wingsuit yarışmalarında 3 kez şampiyon olmuştu.

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